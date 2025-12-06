¿Quieres invertir en criptomonedas? Bank of America aconseja cuánto dinero usar

Quienes desean invertir en criptomonedas ahora cuentan con una nueva guía proveniente de una de las instituciones financieras más influyentes del país. Bank of America compartió una serie de recomendaciones sobre cuánto dinero destinar a estos activos digitales. La orientación llega en un momento en el que la adopción de cripto vuelve a tomar impulso dentro del sector financiero y en medio de una política pro-cripto que se impulsa desde la Casa Blanca.

Según la entidad, los inversionistas deberían considerar una asignación modesta de su portafolio para monedas digitales. La recomendación se mueve entre el 1% y el 4%, dependiendo del nivel de tolerancia al riesgo de cada cliente. Este consejo se dirige especialmente a los usuarios de las divisiones de gestión patrimonial del banco, como Merrill, Bank of America Private Bank y Merrill Edge.

La participación más directa en cripto llegará a partir de enero de 2026. Para esa fecha, Bank of America comenzará a dar soporte a varios fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin. Esto permitirá que los asesores financieros puedan ofrecer exposición regulada a cripto sin que el cliente tenga que solicitarla por su cuenta.

Antes de este cambio, el acceso a estos ETF era posible solo mediante petición directa, lo que, según plataformas del sector como BeInCrypto, “dejaba a muchos inversionistas minoristas buscando exposición en otros lugares”.

Los ETF incluidos en la oferta abarcan alternativas líderes del mercado. Entre ellos están Bitwise Bitcoin ETF (BITB), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) y BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT). Esta selección apunta a productos regulados y diversificados que facilitan una entrada más segura al universo digital.

“Para los inversores con un fuerte interés en la innovación temática y que se sienten cómodos con una volatilidad elevada, una asignación modesta del 1% al 4% en activos digitales podría ser adecuada“, recomendó Chris Hyzy, director de inversiones de Bank of America Private Bank. “Nuestras directrices hacen hincapié en los vehículos regulados, una asignación meditada y una comprensión clara tanto de las oportunidades como de los riesgos”.

Hyzy también destacó que la parte baja del rango es más adecuada para perfiles conservadores, mientras que la parte alta podría servir a quienes aceptan un mayor riesgo general.

El contexto del mercado refuerza la cautela. Bitcoin ha mostrado fuertes oscilaciones en semanas recientes. A inicios de diciembre, cayó por debajo de los $84,000 dólares antes de recuperar alrededor de un 6% al día siguiente. En noviembre, llegó a estar 35% abajo de su máximo histórico, registrado por encima de los $126,000 dólares a principios de octubre.

