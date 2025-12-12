Premio mayor de Powerball llega a $1,000 millones por segunda vez en el año

El premio mayor de Powerball vuelve a encender la fiebre de lotería al alcanzar la marca de $1,000 millones de dólares por segunda ocasión en lo que va del año. La cifra se dispara después de que el sorteo del miércoles 10 de diciembre quedara sin un ganador, lo que empuja el monto a uno de los niveles más altos de 2025. La expectativa aumenta justo en temporada festiva, cuando más jugadores se animan a probar suerte.

El sitio oficial de Powerball confirmó que el jackpot ascendió a un estimado de $1,000 millones de dólares y que, en caso de haber un ganador, este podría optar por un pago único en efectivo de $461.3 millones de dólares. Esta opción suele ser la favorita entre los afortunados, ya que evita los pagos anuales y entrega el premio completo de inmediato, aunque con una reducción considerable respecto al total anunciado.

Este ha sido un año extraordinario para el juego. En septiembre, Powerball entregó un premio de $1,787 mil millones de dólares, que se convirtió en el segundo más grande en su historia. Estos montos extraordinarios han mantenido la atención del público y han multiplicado las ventas de boletos en todo el país.

Para participar, los jugadores deben comprar un boleto de $2 dólares, disponible en estaciones de gasolina, supermercados, tiendas de conveniencia y, en algunos estados, también en línea. El procedimiento es sencillo. Se eligen cinco números del 1 al 69 y un número rojo, el Powerball, entre el 1 y el 26.

Si alguien quiere elevar sus posibilidades en los premios secundarios, puede agregar la opción Power Play por $1 dólar, que multiplica ganancias no relacionadas con el jackpot con factores de 2X, 3X, 4X, 5X o 10X.

Otra alternativa popular es el Quick Pick, en el que la máquina selecciona automáticamente los números. Esta opción es habitual entre quienes prefieren dejar el resultado al azar sin complicarse con la combinación.

Los sorteos se realizan tres veces por semana. Se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados, siempre alrededor de las 11 p.m. ET. El próximo sorteo está programado para el sábado 13 de diciembre, una fecha que podría cambiar la vida de alguien si acierta los seis números necesarios para llevarse el gran premio.

El historial de Powerball demuestra que estos montos no son tan raros como antes. Entre los premios más altos destacan el récord de $2.04 mil millones de dólares, ganado en 2022 en California y otros premios que han superado los $1,500 millones de dólares en diferentes estados. El top 10 de jackpots incluye premios obtenidos en California, Florida, Tennessee, Michigan, Wisconsin y más, lo que prueba que la suerte puede tocar cualquier estado.

Para quienes estén pensando en comprar un boleto, es importante saber que estos pueden adquirirse en gasolineras, tiendas de conveniencia, supermercados e incluso en algunos aeropuertos. Sin embargo, cada estado define sus propias reglas sobre la venta en línea o presencial.

