Seguro Social: las primeras personas en recibir el aumento en su pago del 2026

El aumento del Seguro Social para 2026 ya es un hecho y traerá una sorpresa para algunos beneficiarios. Aunque el ajuste corresponde al próximo año, hay personas que verán reflejado el incremento en sus pagos antes de que termine diciembre. Este adelanto no es un error ni un bono especial, sino el resultado directo de cómo funciona el calendario oficial de pagos.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó en octubre que los beneficios subirán gracias al ajuste anual por costo de vida, conocido como COLA. Este incremento busca proteger el poder adquisitivo de millones de personas ante el impacto de la inflación. El aumento aplicará a jubilados, sobrevivientes, beneficiarios por discapacidad y personas que reciben Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

El COLA se calcula con base en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-U). La agencia compara los datos del tercer trimestre de un año con el mismo periodo del año siguiente. Cuando los precios suben, los pagos del Seguro Social también lo hacen para evitar que el dinero rinda menos.

Para 2026, el ajuste confirmado será de 2.8%. Esto significa que todos los pagos mensuales aumentarán automáticamente en ese porcentaje a partir de enero. Cada beneficiario recibirá una cantidad distinta, ya que el monto depende del historial laboral, los ingresos y el tipo de beneficio.

Con el nuevo COLA, el pago promedio para trabajadores jubilados será de aproximadamente $2,071 dólares al mes. Un cónyuge sobreviviente con dos hijos podría recibir cerca de $3,898 dólares. Las viudas o viudos de edad avanzada que viven solos obtendrán alrededor de $1,919 dólares mensuales.

En el caso de los beneficiarios por discapacidad, el pago promedio será de $1,630 dólares. Si el trabajador discapacitado tiene cónyuge e hijos, el monto promedio sube a unos $2,937 dólares. Para quienes reciben SSI, el pago máximo será de $994 dólares para una persona y de $1,491 dólares para parejas elegibles.

Aunque el aumento corresponde oficialmente a enero de 2026, los primeros beneficiarios en recibirlo serán quienes reciben SSI. Esto se debe a que estos pagos se envían el primer día del mes. Cuando esa fecha cae en un fin de semana o feriado federal, el dinero se deposita el día hábil anterior.

Como el 1 de enero es feriado federal, el pago de SSI correspondiente a enero se enviará el miércoles 31 de diciembre. Esto significa que estas personas recibirán el dinero con el aumento del COLA antes de que termine el año. No se trata de un pago doble, sino de un adelanto del beneficio de enero.

Después de ese primer grupo, el resto de los beneficiarios comenzará a recibir sus pagos aumentados en enero. Quienes empezaron a cobrar antes de mayo de 1997 recibirán su dinero el viernes 2 de enero. Aquí el resto de la distribución de los primeros pagos aumentados por el COLA:

Los beneficiarios con cumpleaños entre el 1 y el 10 cobrarán el miércoles 14 de enero .

. Las personas nacidas entre el 11 y el 20 recibirán su pago el miércoles 21 de enero .

. Quienes cumplen años entre el 21 y el 31 lo recibirán el miércoles 28 .

. Y el siguiente pago de SSI, ya correspondiente a febrero, llegará el viernes 30 de enero.

Durante este mes, la SSA debe enviar cartas a los millones de beneficiarios para informarles de cuánto serán los pagos del próximo año. Es importante revisar con atención la notificación oficial que envía el Seguro Social y confirmar que las cifras y la información bancaria estén actualizadas. Un pequeño error en los datos puede retrasar un pago que, para muchos hogares, es clave para cubrir gastos básicos al inicio del año.

También te puede interesar: