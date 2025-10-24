COLA del Seguro Social 2026: aumento del 2.8% en beneficios

El ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social será del 2.8% para 2026, según confirmó la Administración del Seguro Social (SSA), luego de que se diera a conocer que el informe de la inflación de septiembre. Este aumento beneficiará a más de 75 millones de estadounidenses, incluidos jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

El incremento se reflejará en los cheques de enero del 2026, mientras que quienes reciben SSI verán el cambio desde el 31 de diciembre de 2025.

En promedio, los beneficiarios del Seguro Social recibirán alrededor de $56 dólares adicionales al mes, elevando el pago promedio mensual a $2,071 dólares.

Aunque el aumento parece modesto, representa una mejora respecto al 2.5% del año anterior, impulsado por una inflación que volvió a subir hasta el 3% anual en septiembre, según el Departamento de Trabajo.

El comisionado de la SSA, Frank J. Bisignano, subrayó el compromiso del programa con la estabilidad económica de los beneficiarios.

“El ajuste por costo de vida es una forma en que trabajamos para asegurar que los beneficios reflejen las realidades económicas actuales y sigan brindando una base de seguridad”, aseguró el funcionario.

El COLA se calcula con base en el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores de Oficina (CPI-W), elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Este índice mide los cambios en los precios de una canasta de bienes y servicios básicos. Si el CPI-W aumenta durante el tercer trimestre del año, el COLA del año siguiente sube en la misma proporción.

Sin embargo, algunos expertos consideran que esta fórmula no refleja con precisión los gastos de los adultos mayores, quienes destinan una mayor parte de sus ingresos a atención médica, vivienda y servicios públicos.

“El ajuste por costo de vida del Seguro Social es uno de los pocos programas con corrección por inflación para jubilados. Es increíblemente importante, y aunque puede no sentirse suficiente, resulta esencial para mantener el paso con los costos crecientes”, señaló Jenn Jones, vicepresidenta de asuntos gubernamentales de AARP.

La SSA también anunció que el límite de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social aumentará de $176,100 a $184,500 dólares en 2026, en línea con el crecimiento de los salarios promedio. Esto significa que los trabajadores con mayores ingresos contribuirán un poco más al sistema el próximo año.

Además, la agencia informó que los beneficiarios comenzarán a recibir por correo sus notificaciones de COLA a inicios de diciembre de 2025. Quienes tengan una cuenta en línea my Social Security podrán acceder antes a su carta de ajuste y conocer su nuevo monto exacto. Aquellos que deseen recibir el aviso de manera digital deberán optar por la versión electrónica antes del 19 de noviembre de 2025.

Aunque el aumento de 2.8% representa un alivio frente a los altos precios de los últimos años, muchos adultos mayores siguen sintiendo presión financiera. De acuerdo con datos del Censo, la tasa de pobreza entre los estadounidenses mayores subió a 15%, el nivel más alto entre todos los grupos de edad. El encarecimiento de la vivienda y los servicios básicos sigue afectando más a quienes dependen exclusivamente de sus beneficios del Seguro Social.

Para millones de jubilados y personas con discapacidad, cada ajuste del COLA es más que un número: es una herramienta que protege su capacidad de compra frente a la inflación. Los especialistas y el propio incremento podrá parecer insuficiente ante el encarecimiento de la vida en los Estados Unidos, sin embargo, un dólar extra siempre será bienvenido en el bolsillo de cada uno de los beneficiarios del Seguro Social.

