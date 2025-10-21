Cuando un coleccionista encontró una moneda de 1 centavo de la serie Lincoln Wheat Cent y descubrió que realmente era una joya numismática, comenzó a valorarse lo inesperado: de qué está hecha la moneda de 1 centavo Lincoln que vale $1.7 millones de dólares. El secreto está en el material.

En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, la Casa de Moneda de los Estados Unidos dejó de fabricar centavos en bronce (una aleación de cobre‑estaño‑zinc) y pasó a usar planchas de acero recubiertas de zinc, para destinar el cobre al esfuerzo bélico.

Sin embargo, un error poco común ocurrió: algunas planchas de bronce quedaron accidentalmente en las prensas y fueron acuñadas con fecha 1943. Así nació un ejemplar extraordinario.

Estas monedas erróneas de bronce, fechadas en 1943, actualmente se cuentan por decenas. Se estima que solo existen entre 10 y 20 ejemplares auténticos de estos centavos de bronce. En contraste, los centavos normales de 1943 eran de acero y tienen un valor casi simbólico.

En cuanto a la composición, la moneda de bronce conserva la aleación tradicional: aproximadamente 95 % de cobre y 5 % de estaño‑zinc.

En cambio, la versión estándar de acero pesa alrededor de 2.7 g y se comporta ante un imán; la de bronce pesa unos 3.11 g y es no magnética.

El hecho de que “la moneda de 1 centavo Lincoln que vale $1.7?millones de dólares” sea tan valiosa se explica por su rareza, autenticidad y condición de error de acuñación. Un ejemplar del tipo “1943?D en bronce” fue vendido por ese monto por tratarse de la única pieza identificada de la Casa de la Moneda de Denver.

Para entender mejor: si tienes en tus manos un centavo con fecha 1943, y quisieras saber si es uno de los errores de bronce, puedes aplicar la prueba del imán: si el centavo se adhiere al imán, es de acero (común). Si no se adhiere, podría ser de bronce. También conviene verificar su peso y su tonalidad rojiza‑marrón típica del cobre.

Claro está, dado que se trata de piezas altamente valoradas, también circulan falsificaciones: algunas monedas comunes de 1943 de acero han sido plaqueado con cobre para parecer bronce. Es esencial que cualquier moneda sospechosa sea autenticada por una casa de certificación como Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (Professional Coin Grading Service, PCGS) o Corporación de Garantía Numismática (Numismatic Guaranty Corporation, NGC).

Más allá del valor monetario, la historia de la composición de esta moneda relata un momento particular de la historia de EE.UU. y de su Casa de la Moneda: el cambio de material en plena guerra, las piezas de bronce “olvidadas” y la posterior leyenda numismática que generaron.

Si alguna vez encuentras un centavo con fecha 1943 en tu monedero, podrías tener en tus manos más que un simple recuerdo: una reliquia que contiene cobre, historia y oportunidad. Ahora, ya sabes qué hacer.

También te puede interesar: