Amazon despedirá a 14,000 trabajadores e invierte millones de dólares en IA

Amazon anunció el despido de 14,000 empleados corporativos en una nueva ronda de recortes, al mismo tiempo que la compañía acelera su inversión en Inteligencia Artificial (IA) para transformar sus operaciones y reducir costos laborales.

Esta medida, anunciada oficialmente por la empresa, refleja un cambio profundo en la estrategia del gigante del comercio electrónico, que busca depender menos del trabajo humano y más de la automatización tecnológica.

La noticia fue confirmada el martes por Beth Galetti, vicepresidenta sénior de experiencia de personas y tecnología, quien explicó en un mensaje interno que los despidos permitirán a Amazon “operar como la startup más grande del mundo”.

“Lo que debemos recordar es que el mundo está cambiando rápidamente”, señaló Galetti en el comunicado. “Esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde Internet, y permite a las empresas innovar mucho más rápido que nunca (en segmentos de mercado existentes y en otros completamente nuevos)”.

El ajuste forma parte de un proceso de reestructuración impulsado directamente por el CEO Andy Jassy, quien desde principios de año había adelantado que las herramientas de Inteligencia Artificial permitirían a Amazon mejorar su eficiencia y, eventualmente, reducir su plantilla. Jassy ha insistido en que la IA generativa representa una oportunidad para rediseñar productos, optimizar procesos internos y fortalecer su división de servicios en la nube, Amazon Web Services (AWS).

Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa es la creación de un campus de innovación en Carolina del Norte, donde Amazon planea invertir $10,000 millones de dólares en proyectos relacionados con la IA. Este centro busca impulsar el desarrollo de tecnologías generativas aplicadas a productos como el asistente de voz Alexa, las herramientas de búsqueda en línea y los sistemas de recomendación dentro de su plataforma de e-commerce.

De acuerdo con Jassy, el potencial de crecimiento en el sector de la nube es “masivo”. En una conferencia con analistas en mayo, aseguró que Amazon está “invirtiendo de manera bastante expansiva” en IA para fortalecer su competitividad en un mercado donde gigantes como Microsoft y Google ya avanzan a gran velocidad.

Detrás de esta apuesta tecnológica se abre un debate más amplio sobre el futuro del empleo en el sector tecnológico, que busca responder a una presión creciente por reducir los costos laborales y aumentar la rentabilidad. Amazon no es la única empresa que está reestructurando su personal ante el auge de la inteligencia artificial. En los últimos meses, compañías como Google, Meta y Microsoft también han anunciado miles de despidos mientras refuerzan sus divisiones de IA.

La compañía, que emplea a 1.5 millones de personas en todo el mundo, es el segundo mayor empleador privado en Estados Unidos, solo detrás de Walmart. Sin embargo, analistas señalan que el impacto de estos despidos será significativo dentro de la estructura corporativa.

“En cierto modo, este es un punto de inflexión que nos aleja del capital humano y nos acerca a la infraestructura tecnológica”, comentó Neil Saunders, analista y director general de GlobalData, en un correo electrónico.

A pesar del recorte, Amazon continúa expandiendo su fuerza laboral temporal. A inicios de octubre, la empresa anunció que contratará 250,000 trabajadores estacionales en sus centros de distribución y transporte para cubrir la demanda del periodo navideño.

