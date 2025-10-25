La pregunta que muchos se hacen es: ¿dónde está “la tienda de la suerte” que vendió tres boletos de $1 millón de Powerball? La respuesta está en Yonkers, Nueva York, dentro de una gasolinera BP ubicada en Nepperhan Avenue, donde un pequeño negocio llamado V&C Taneja se ha convertido en el punto más buscado por los jugadores de lotería del estado.

El asombro comenzó tras el sorteo del lunes, cuando se confirmó que tres boletos de segundo premio, valorados en un millón de dólares cada uno, fueron vendidos en el mismo lugar. Los empleados no tardaron en notar el revuelo.

“Todos saben que este es el lugar de la suerte”, declaró Shahid Shah de 54 años, gerente de la tienda, a New York Post. “Es la primera vez que lo veo así. Todo el mundo viene a comprar billetes de Powerball por la mañana”.

El pequeño comercio, que usualmente recibe clientela local, se transformó de la noche a la mañana en un destino para soñadores de todos los barrios. Algunos llegaron desde el Bronx solo para probar suerte.

“Conduje todo el camino desde Throgs Neck”, comentó Edgar González, trabajador de restaurante de 56 años. “Mi esposa me dijo que tenía buena suerte, así que vine porque quiero el premio mayor”.

Lee Park, portavoz de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York, afirmó que aún no se conoce la identidad de los ganadores, ya que ninguno de los poseedores de los tres boletos del segundo lugar que se han presentado a reclamar su premio.

“Si bien es poco frecuente comprar varios boletos ganadores de un millón de dólares o más en un solo lugar, la buena suerte ciertamente no es algo sin precedentes en el Empire State”, mencionó Park.

Explicó que, aunque las probabilidades de ganar un premio de un millón de dólares en Powerball son de 1 en 11,688,053.52, la historia demuestra que la suerte puede repetirse en un mismo lugar.

Algunos creen que los tres boletos pudieron haber sido comprados por una misma persona que jugó los mismos números varias veces. No se descarta esa posibilidad, aunque los ganadores aún no se han presentado a reclamar sus premios.

De acuerdo con las reglas del Powerball, tienen hasta el 19 de octubre de 2026 para hacerlo.

Mientras tanto, la tienda V&C Taneja disfruta de una atención sin precedentes.

“Todos vienen a preguntarme quién ganó”, contó Shah. “Solo me preguntan eso todo el día”.

Otros clientes, como Wilton Soto, trabajador de supermercado del Bronx, confesaron que se enteraron por televisión. “Vi la noticia y dije: ¿fue aquí? Quizás este sea el lugar de la suerte. Ahora tengo que venir todo el tiempo”.

El entusiasmo es tal que algunos visitantes compran varios boletos de diferentes juegos en una sola visita.

“¿Este lugar vendió tres ganadores de un millón el lunes?”, preguntó Xavier Santana, dueño de un negocio de alquiler de autos. “Dame uno rápido. Y también uno de Cash4Life. ¿Cuánto cuestan? ¡Dame $10!”.

Aunque las probabilidades son abrumadoras, lo ocurrido en Yonkers recuerda que la esperanza es un motor poderoso. El sueño de cambiar la vida con un simple boleto mantiene viva la emoción en los jugadores, y cada historia como esta renueva la fe en la suerte. En un estado donde millones prueban fortuna cada semana, V&C Taneja se ha ganado un título especial: la tienda más afortunada de Nueva York.

Y mientras el premio mayor del Powerball sigue creciendo, actualmente en $344 millones de dólares, los nuevos visitantes llegan con la ilusión de ser los próximos afortunados. Puede que no haya una fórmula secreta, pero si existe un “punto caliente” para la suerte, los habitantes de Yonkers aseguran que ya lo encontraron.

