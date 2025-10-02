Hombre cambia Powerball por otro juego al escuchar a su esposa y gana $500,000

Un cambio de última hora en la elección de un boleto de lotería terminó por transformar la vida de una pareja en Michigan. Lo que parecía una compra rutinaria, se convirtió en un golpe de suerte valorado en medio millón de dólares ($500,000), gracias a una simple sugerencia de una esposa que, sin saberlo, condujo a su familia hacia un gran premio.

El hecho ocurrió en Blanchard, una pequeña comunidad en el condado de Isabella. Allí, un hombre de 74 años se dirigió a la tienda GCK Oil Inc., ubicada en el 206 de Main Street, con la intención de comprar un boleto del Powerball, una de las loterías más populares del país.

Sin embargo, su esposa le recomendó que también probara suerte con uno de los nuevos boletos de raspadito temático de los Detroit Lions, el equipo de fútbol americano. Él aceptó la idea casi sin pensarlo. Lo que no imaginaban era que esa decisión los llevaría a ganar $500,000 dólares, según confirmó la Lotería de Michigan.

El afortunado relató que decidió raspar los boletos a la mañana siguiente. Al ver la cantidad ganada, quedó completamente sorprendido.

“Cuando vi el premio de $500,000 dólares le dije a mi esposa: ‘Parece que vamos a Lansing'”, declaró en entrevista con Click On Detroit. “Cuando le dije cuánto habíamos ganado, pensé que se iba a desmayar”.

La pareja prefirió mantener su identidad en el anonimato, pero compartió que parte del dinero será destinado a sus nietos, otra parte se donará y el resto será ahorrado.

“El shock aún no ha pasado, por lo que aún no podemos pensar con claridad, pero lo que sí sabemos es que este premio cambiará nuestras vidas”, compartió el esposo a través de People.

El raspadito de los Detroit Lions, lanzado en agosto por la Lotería de Michigan, ofrece premios desde $5 hasta $500,000 dólares. Tiene un precio de $5 dólares por boleto y ya ha entregado más de $7 millones de dólares en premios. Según datos oficiales, todavía quedan más de $21 millones de dólares disponibles, incluyendo dos premios mayores de $500,000 dólares y varios premios menores.

Este juego instantáneo tiene dos áreas de juego: la sección de bono LIONS BONUS, donde se gana al encontrar el símbolo de un balón de fútbol americano, y la sección Main Play Area, donde aparecen íconos como “RB”, “WR”, “FG” o “QB”, cada uno asociado a diferentes premios o multiplicadores.

Los boletos se pueden validar fácilmente escaneando el código de barras desde la aplicación oficial de la Lotería de Michigan o en cualquier verificador autorizado.

Esta es la segunda historia que tenemos oportunidad de cubrir en La Opinión, en la que un cambio repentino de decisión en el que se ve involucrado un boleto de raspadito del Detroit Lions otorga un premio de medio millón de dólares. Para quiénes les gustan las cábalas y creen en la repetición de la suerte, quizás la genuina reconsideración de una compra que involucre a este juego pueda llevarte a ser el próximo protagonista de nuestra página de internet.

