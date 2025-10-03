USPS aumenta sus precios de temporada: será más caro enviar regalos en Navidad

Enviar paquetes durante la temporada navideña será más costoso este año. El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció un aumento temporal en sus tarifas, vigente desde el 5 de octubre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026. Este ajuste busca cubrir los costos adicionales por manejo y asegurar un desempeño eficiente durante el pico de envíos, según informó la agencia.

Los nuevos precios afectan los servicios de:

Priority Mail Express (Correo prioritario exprés);

Priority Mail (Correo prioritario);

USPS Ground Advantage (Envío terrestre económico de USPS); y

Parcel Select (Selección de paquetes).

No se aplicarán incrementos a otros productos. USPS asegura que, a pesar de los cambios, mantiene algunas de las tarifas más bajas del mundo y sigue siendo competitivo en el mercado.

Los aumentos varían según el peso del paquete y la zona de envío, que va del 1 (más cercana) al 9 (más lejana).

Priority Mail y USPS Ground Advantage (Zonas 1 a 4)

0 a 3 lbs: $0.40

4 a 10 lbs: $0.60

11 a 25 lbs: $0.95

26 a 70 lbs o sobredimensionados: $3.00

Priority Mail (Zonas 5 a 9)

0 a 3 lbs: $0.90

4 a 10 lbs: $1.45

11 a 25 lbs: $3.25

26 a 70 lbs: $7.00

Priority Mail Flat Rate (tarifa fija sin importar peso ni distancia)

Caja grande: $1.45

Otros productos de tarifa fija: $0.90

USPS Ground Advantage (Zonas 5 a 9)

0 a 3 lbs: $0.50

4 a 10 lbs: $1.00

11 a 25 lbs: $2.00

26 a 70 lbs o sobredimensionados: $5.75

Priority Mail Express (envío más rápido)

Zonas 1 a 4, 0-3 lbs: $1.10

Zonas 5 a 9, 0-3 lbs: $2.00

Zonas 1 a 4, 4-10 lbs: $2.00

Zonas 5 a 9, 4-10 lbs: $4.85

Zonas 1 a 4, 11-25 lbs: $3.90

Zonas 5 a 9, 11-25 lbs: $9.00

Zonas 1 a 4, 26-70 lbs: $9.75

Zonas 5 a 9, 26-70 lbs: $16.00

Priority Mail Express Flat Rate

Sobres de tarifa fija: $2.00

Parcel Select (envíos comerciales)

Zonas 1 a 4, 0-3 lbs y niveles cúbicos 1-3: $0.30

4-10 lbs y niveles cúbicos 4-5: $0.45

11-25 lbs y niveles cúbicos 10: $0.75

26-70 lbs y paquetes grandes: $2.25

Nuevos aumentos alternativos para servicios comerciales:

Priority Mail (zonas 5-9): hasta $6.50

Ground Advantage (zonas 5-9): hasta $5.50

Priority Mail Express (zonas 5-9): hasta $13.00

Priority Mail Express Flat Rate: $1.75

Este ajuste es parte del plan estratégico a 10 años del USPS para modernizar y mejorar la sostenibilidad operativa del servicio.

“Los ajustes de precios se implementan para ayudar a cubrir costos adicionales de manejo y garantizar una temporada pico exitosa”, señaló la agencia en un comunicado oficial.

Además, el USPS ha publicado sus fechas recomendadas de envío para quienes deseen que sus paquetes lleguen antes del 25 de diciembre.

Fechas límite de envío para Navidad 2025 (EE.UU. continental):

USPS Ground Advantage: 17 de diciembre

First-Class Mail: 17 de diciembre

Priority Mail: 18 de diciembre

Priority Mail Express: 20 de diciembre

Para envíos hacia Alaska, Hawái, Puerto Rico o territorios de EE.UU., las fechas son las siguientes:

USPS Ground Advantage: 16 de diciembre

First-Class Mail: 17 de diciembre

Priority Mail: 18 de diciembre

Priority Mail Express: 20 de diciembre

Para consultar más fechas o resolver dudas, se recomienda consultar el sitio oficial de USPS.

