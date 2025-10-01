Cierre de gobierno: ¿los empleados federales pueden solicitar beneficios de desempleo?

Llegó el tan temido “shutdown” (cierre de gobierno). La Casa Blanca ya había anticipado que de no llegar a un acuerdo para el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos, muchos empleados se quedarían sin funciones de manera temporal, es decir, sin pago. ¿Pueden estos trabajadores solicitar los beneficios de desempleo si esta situación se extiende más de lo previsto? Te explicamos las repercusiones que esta situación política ocasiona para estos trabajadores y sus familias.

Cuando se cierra el gobierno sin acuerdo por el presupuesto federal, surge una paralización parcial de las actividades del gobierno federal que obliga a miles de trabajadores a suspender sus funciones sin goce de sueldo.

Las funciones gubernamentales afectadas son las consideradas “no esenciales”, como los parques nacionales o algunas oficinas administrativas. Por otro lado, los empleados “esenciales”, como personal militar, de seguridad pública o servicios médicos, continuarían laborando normalmente.

La duración del cierre influye directamente en el impacto para los trabajadores. Mientras más se prolongue la falta de financiamiento, más complicado será para los empleados cubrir sus gastos básicos.

“Una suspensión del gobierno afectará directamente los ingresos de cientos de miles de familias”, han señalado distintas organizaciones laborales.

¿Qué significa ser un empleado “furloughed”?

Un furlough es “la colocación de un empleado en una situación temporal sin deberes ni pago, debido a falta de fondos o razones no disciplinarias”, señala la Oficina de Administración de Personal (OPM).

En un cierre gubernamental, los trabajadores no esenciales son enviados a casa sin pago, aunque técnicamente siguen empleados. Algunos estados permiten que, durante ese tiempo, los trabajadores busquen empleos temporales.

¿Se puede solicitar el seguro de desempleo federal?

Sí. Los empleados federales que sean furloughed pueden ser elegibles para el programa de Prestaciones por Desempleo para Empleados Federales (UCFE). Este programa sigue los mismos lineamientos que los beneficios de desempleo estatales.

Para solicitarlo, los trabajadores deben acudir a la oficina de desempleo de su estado, o visitar el sitio www.servicelocator.org.

Es probable que se requiera documentación como el estado de ingresos y vacaciones, el formulario SF-50, o el formulario SF-8 para validar la solicitud. El tiempo estimado para comenzar a recibir pagos puede variar, pero generalmente toma entre 14 y 21 días desde que se presenta la reclamación.

Además, los estados varían en sus normas sobre desempleo, por lo que es fundamental consultar directamente con la agencia estatal correspondiente para conocer los requisitos, tiempos de respuesta y montos máximos disponibles. Muchos estados ofrecen hasta 26 semanas de beneficios regulares, aunque esto puede cambiar.

¿Qué pasa con los empleados “exceptuados” o “esenciales”?

Quienes continúan trabajando durante el cierre, bajo la categoría de empleados “exceptuados”, por lo general no son elegibles para recibir beneficios de desempleo. Esto incluye a trabajadores de sectores como defensa, transporte, seguridad nacional, personal médico, energía, Seguridad Social y empleados del Servicio Postal de EE.UU.

Sin embargo, si sus funciones se ven interrumpidas por falta de fondos, podría reconsiderarse su elegibilidad caso por caso, según lo determine la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

