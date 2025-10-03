Pensó que ganó $2,000 en la lotería: el verdadero premio fue de seis cifras

La suerte tiene formas curiosas de manifestarse. A veces llega con estruendo, como una sirena que anuncia el gran premio en Las Vegas; pero otras veces, se presenta en silencio, en medio de una rutina cualquiera, disfrazada de boleto de raspadita comprado sin demasiada expectativa. Así le ocurrió a un hombre de Fayetteville, Carolina del Norte, que pensó haber ganado unos modestos $2,000 dólares, cuando en realidad había sido tocado por un golpe de suerte de seis cifras.

La historia de Herminio Rivera empezó con una visita al mercado local. Ahí, adquirió un boleto de LOTERIA Fiesta por solo $5 dólares, lo raspó y, al escanearlo, recibió una notificación inusual: debía acudir a la sede principal de la lotería estatal. Esa instrucción ya era extraña de por sí, pero él no se imaginaba lo que vendría después.

“Pensé que había ganado $2,000 dólares”, comentó entre risas, aún con cierto asombro.

Pero cuando llegó a las oficinas de la Lotería de Educación de Carolina del Norte, en Raleigh, le informaron que su premio era de $150,000 dólares, uno de los mayores otorgados por ese juego desde su lanzamiento en julio.

Después de aplicar las retenciones fiscales correspondientes, Rivera se llevó a casa $107,626 dólares, una cifra muy distinta a la que esperaba. Su boleto fue uno de los ganadores de los premios principales del juego LOTERIA Fiesta, del que aún quedan cuatro premios grandes por ser reclamados, según indicó la lotería estatal.

Lo curioso del caso, es que a diferencia de otras historias, que incluso causan desmayos, no fue la emoción del juego lo que lo impactó, sino la revelación inesperada de que su vida acababa de cambiar, cuando había ganado menos de lo real.

Un caso similar ocurrió recientemente en Michigan, donde un hombre de 66 años decidió probar suerte con un nuevo juego. Al intentar cobrar lo que pensaba era un pequeño premio, el sistema le indicó que debía presentarse en la oficina de la lotería.

“Volví a la tienda y el empleado lo escaneó. Me dio un papel que decía que tenía que hacer el reclamo en la oficina de la Lotería”, explicó. Solo entonces entendió la magnitud del premio: $2 millones de dólares. Optó por recibir el pago en una sola exhibición y se llevó $1.3 millones de dólares, descontando impuestos.

Si eres un jugador de lotería, hay que revisar muy bien tus boletos, puede que el premio sea más grande de lo que crees. Asimismo, los especialistas recomiendan firmar el ticket en la parte trasera para que nadie más pueda cobrar ese dinero. Jugar a la lotería es sencillo, perder es lo normal; pero ganarlo es extraordinario, así que ten mucho cuidado de tener un descuido, porque podrías quedarte sin miles o millones de dólares.

