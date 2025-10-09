Zillow se integra a ChatGPT: la IA te ayuda a buscar tu casa

La Inteligencia Artificial (IA) sigue colándose en diferentes aspectos de nuestra vida virtual. Si el Internet ya era un gran avance en las comunicaciones, la ayuda de las herramientas de IA nos están facilitando cada vez más nuestras búsquedas cotidianas. Los compradores ahora podrán buscar casa en ChatGPT, gracias a la alianza que recién se concretó con Zillow, una popular plataforma inmobiliaria de los Estados Unidos.

A través de un comunicado, Zillow dio a conocer la unión con OpenAI para integrar sus herramientas de búsqueda inmobiliaria a ChatGPT. Esta alianza permite a los usuarios iniciar su proceso de búsqueda de vivienda de una manera mucho más fácil y natural, simplemente conversando con ChatGPT.

Ahora, se puede preguntar desde “¿Qué puedo pagar cerca de aquí?” hasta “Muéstrame casas con patio grande” y recibir listados completos, con fotos, mapas y precios, sin salir de la plataforma de inteligencia artificial.

Esta integración convierte a Zillow en la única app inmobiliaria disponible dentro de ChatGPT, ofreciendo una experiencia revolucionaria para quienes buscan desde su primer apartamento hasta su hogar definitivo. La intención es facilitar el viaje completo hacia la adquisición o renta de una casa.

La aplicación permite no solo consultar propiedades, sino también retomar la experiencia en Zillow para programar visitas, hablar con agentes y explorar opciones de financiamiento. Así, la tecnología de IA se convierte en un aliado clave para ahorrar tiempo y dinero y tomar decisiones más informadas en un mercado inmobiliario complejo.

“A medida que las personas recurren cada vez más a la inteligencia artificial conversacional para hacer sus vidas más fáciles, Zillow está llevando esa misma simplicidad al proceso de búsqueda de vivienda dentro de ChatGPT”, señaló David Beitel, director de tecnología de Zillow.

Aunque la alianza con OpenAI posiciona de mejor manera a Zillow frente a su competencia, la empresa ya tenía un historial sólido de inversiones en IA, y esta etapa refuerza su compromiso con facilitar la conexión entre compradores, vendedores y agentes inmobiliarios.

La aplicación integrada dentro de ChatGPT mantiene el diseño familiar de Zillow y se sustenta en datos confiables, listados en tiempo real y tecnología de punta. Los usuarios pueden ver fotografías, mapas, detalles de las propiedades y los precios actualizados, además de la información sobre los agentes y las fuentes del listado MLS. Esto asegura transparencia y confiabilidad en cada búsqueda.

En un futuro cercano, Zillow planea ampliar esta experiencia incluyendo nuevas funcionalidades como tours 3D y listados de construcciones recientes, aprovechando casi dos décadas de liderazgo en innovación tecnológica.

La incorporación de Zillow en ChatGPT abre nuevas posibilidades para quienes buscan una vivienda, haciendo de la IA una herramienta accesible y práctica. Los usuarios pueden aprovechar esta app desde hoy para explorar alquileres o compras con la misma eficiencia que una consulta personal con un experto. Esto no solo simplifica la búsqueda, sino que también ayuda a los compradores a resolver las dudas más cotidianas, todo en un mismo lugar.

