El IRS publica los tramos impositivos para 2026

Este jueves, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) dio a conocer los ajustes fiscales para el año 2026, una actualización significativa que impactará las declaraciones de impuestos de millones de contribuyentes.

Como cada año, entre los ajustes más destacados se encuentran los tramos impositivos y la deducción estándar, ambos modificados para reflejar los efectos de la inflación. Este reajuste puede proporcionar cierto alivio a los contribuyentes, permitiendo que más personas mantengan su nivel de ingresos sin ser empujados a tramos impositivos más altos.

Un punto a aclarar para todos los contribuyentes: el ajuste en los tramos impositivos del IRS para el 2026 refiere a las tasas de impuestos que se aplicarán a los ingresos que tengas durante ese año. Lo que significa que serán aplicables hasta que presentes tu declaración de impuestos sobre tus ingresos del 2026 en la temporada fiscal del 2027.

El impacto de la ley One Big Beautiful Bill (OBBBA)

La One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), firmada este año, tiene un impacto directo en los ajustes fiscales que el IRS implementa. Esta ley consolidó e hizo permanentes las rebajas impositivas de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos del 2017, lo que ha resultado en una serie de beneficios fiscales para los contribuyentes.

En particular, la OBBBA ha evitado un aumento programado de impuestos, lo que ha permitido a muchos estadounidenses mantener tasas impositivas más bajas en los tramos más altos.

El impacto de esta ley se refleja no solo en los tramos impositivos, sino también en la deducción estándar, que aumentó para 2026. El objetivo de la OBBBA es aliviar el peso fiscal de los contribuyentes, especialmente aquellos en los tramos medios y altos, al reducir el efecto de la inflación y alargar los beneficios fiscales en el tiempo.

¿Qué son los tramos impositivos y la deducción estándar?

Antes de entrar en los detalles de los tramos impositivos para 2026, es importante comprender algunos términos clave. Los tramos impositivos son los rangos de ingresos a los que se les aplica una tasa impositiva determinada.

En el sistema de impuestos de Estados Unidos, las tasas son progresivas, lo que significa que mientras más ingresos tengas, mayores serán las tasas impositivas, pero solo se aplican a la porción del ingreso que se encuentra dentro de cada tramo.

Por otro lado, la deducción estándar es una cantidad fija que el gobierno permite restar de tus ingresos antes de calcular el monto que pagarás en impuestos. Este ajuste depende de tu estado civil, como si eres soltero, casado o jefe de familia.

Cuáles son los tramos impositivos para 2026

Con los ajustes del IRS para el año fiscal 2026, los tramos impositivos se han actualizado para reflejar la inflación. A continuación se presentan los nuevos tramos impositivos para los contribuyentes que presenten su declaración en 2027:

Para contribuyentes solteros:

10% para ingresos de hasta $12,400 dólares

12% para ingresos entre $12,401 y $50,400 dólares

para ingresos entre 22% para ingresos entre $50,401 y $105,700 dólares

para ingresos entre 24% para ingresos entre $105,701 y $201,775 dólares

para ingresos entre 32% para ingresos entre $201,776 y $256,225 dólares

para ingresos entre 35% para ingresos entre $256,226 y $640,600 dólares

para ingresos entre 37% para ingresos superiores a $640,601 dólares

Para parejas casadas presentando declaración conjunta:

10% para ingresos de hasta $24,800 dólares

12% para ingresos entre $24,801 y $100,800 dólares

para ingresos entre 22% para ingresos entre $100,801 y $211,100 dólares

para ingresos entre 24% para ingresos entre $211,401 y $403,550 dólares

para ingresos entre 32% para ingresos entre $403,551 y $512,450 dólares

para ingresos entre 35% para ingresos entre $512,451 y $768,700 dólares

para ingresos entre 37% para ingresos superiores a $768,701 dólares

Por ejemplo, si eres un contribuyente soltero con $50,000 dólares de ingresos, los impuestos se calcularían de la siguiente manera:

Primer tramo (10%): se aplica un 10% sobre los primeros $12,400 dólares, es decir, $1,240 dólares. Segundo tramo (12%): luego, se aplica un 12% sobre los ingresos entre $12,400 y $50,400 dólares, lo que representa $37,600 dólares. El impuesto en este tramo sería $4,512 dólares. En total, el contribuyente pagaría $5,752 dólares en impuestos federales ($1,240 + $4,512 = $5,752).

Deducción estándar de 2026

Además de los tramos impositivos, el IRS aumentó la deducción estándar para 2026. Los nuevos valores son los siguientes:

Solteros y casados presentando por separado: $16,100 dólares (un aumento de $350 respecto a 2025).

(un aumento de $350 respecto a 2025). Parejas casadas presentando conjuntamente: $32,200 dólares (un aumento de $700 respecto a 2025).

(un aumento de $700 respecto a 2025). Jefes de familia: $24,150 dólares (un aumento de $525 respecto a 2025).

Por ejemplo, si eres soltero con $50,000 dólares de ingresos, y aplicas la deducción estándar de $16,100 dólares, tu ingreso sujeto a impuestos sería $33,900 dólares.

Otros cambios importantes

El IRS también ajustó otros elementos clave, como los créditos por adopción y las exclusiones de ingresos ganados en el extranjero. Estos cambios buscan mantener la equidad y ofrecer alivio a los contribuyentes de diversas situaciones fiscales.

Recuerda que siempre es recomendable acercarse con un especialista en impuestos para evitar pagar de más o perderte de la oportunidad de recibir algún descuento o reembolso en tu declaración. Los tramos impositivos y la deducción estándar solo es la punta del iceberg de lo que significan las responsabilidades y los beneficios fiscales que todos los trabajadores adquieren en los Estados Unidos, sin importar su estado migratorio.

