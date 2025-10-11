21 estados y Washington D.C. ya están en recesión: análisis

La inflación ha hecho sus estragos en los últimos años. Los dólares ya no alcanzan para lo que antes sí. Ahora, muchos hogares en Estados Unidos ya sienten los signos de una desaceleración económica. No todo el país, solo ciertas áreas del territorio. Un nuevo análisis asegura que por lo menos 21 estados del país y Washington D.C. ya están en recesión. ¿Cómo es esto posible? En una vasta extensión territorial como lo es EE.UU., es más común de lo que pensamos.

Según el economista Mark Zandi, de Moody’s Analytics, 21 estados y el Distrito de Columbia (D.C.) ya se encuentran en recesión, lo que representa aproximadamente un tercio de la actividad económica del país. Por otro lado, 13 estados adicionales, que aportan otro tercio de la economía, están al borde de una recesión. Solo 16 estados están experimentando crecimiento económico.

Si bien es posible que a nivel nacional no estemos en una recesión, vivir en uno de los estados afectados ya puede generar dificultades.

“Los datos a nivel estatal muestran claramente por qué la economía de EE.UU. está al borde de la recesión”, comentó Zandi.

Esto sugiere que, aunque la economía general no se haya desplomado, muchos ciudadanos ya sienten las consecuencias de la desaceleración.

¿Por qué algunos estados están en recesión?

Los estados que enfrentan la recesión o que están cerca de ella suelen depender de sectores productivos que son vulnerables a condiciones económicas más frágiles. Además, el sector del transporte, que ya muestra signos de debilidad, está agravando la situación.

“El área de Washington D.C. destaca debido a los recortes de empleos gubernamentales”, señaló Zandi.

El gobierno federal, junto con sectores como el transporte, la agricultura, la minería, la manufactura y la construcción, son los principales afectados por la recesión.

Aquí los estados que, según este análisis, ya están en recesión:

Connecticut Dakota del Sur Delaware Georgia Illinois Iowa Kansas Maine Maryland Massachusetts Minnesota Mississippi Montana New Hampshire New Jersey Oregon Rhode Island Virginia Virginia Occidental Washington Wyoming

En cuanto a la región de Nueva Inglaterra, Zandi explicó que sus economías tienden a ser más débiles en comparación con otras áreas del país debido a su crecimiento poblacional más lento. Además, estados como Georgia e Illinois enfrentan altos costos de vida, lo que dificulta el aumento de su población activa y contribuye a la desaceleración económica.

¿Qué factores están ayudando a otros estados?

Por otro lado, algunos estados como Texas y Florida siguen experimentando un desempeño económico favorable. Esto se debe, en gran parte, a su política fiscal favorable, como los bajos impuestos. Zandi también mencionó que Pensilvania ha sorprendido positivamente por su desempeño, gracias a las industrias de salud y educación, donde ciudades como Filadelfia y Pittsburgh están liderando el crecimiento.

Otros sectores que siguen creciendo incluyen la tecnología, los gobiernos estatales y locales, así como el sector inmobiliario. Estos sectores están ayudando a que algunas economías estatales sigan prosperando, a pesar de la desaceleración general.

California y Nueva York: claves para el futuro económico de EE.UU.

Aunque California y Nueva York aún no están oficialmente en recesión, se encuentran en una situación precaria. Zandi explicó que, si cualquiera de estos dos estados cae en recesión, podría arrastrar al resto de la nación. Juntos, California y Nueva York representan más de una quinta parte del crecimiento económico de Estados Unidos.

“Su estabilidad es crucial para evitar una recesión nacional”, afirmó el economista.

¿Qué tan probable es una recesión a nivel nacional?

La mayoría de los economistas no esperan una recesión profunda, definida por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) como una disminución significativa de la actividad económica que se extiende por varios meses.

Aunque Zandi predice que es poco probable que se produzca una recesión nacional, lo advierte con cautela: “Las políticas fiscales y monetarias deberían ayudar, pero la situación sigue siendo incierta”.

A pesar de que el panorama nacional aún parece estable, Zandi destacó que los despidos siguen siendo bajos, lo que ha evitado una recesión total. Sin embargo, mencionó que muchas empresas han dejado de contratar y reducido sus horas laborales, lo que genera un ambiente incómodo para los trabajadores.

La situación actual: una amenaza latente para la economía

Con más del 70% del país en recesión o al borde de ella, los ciudadanos ya están sintiendo el impacto de la incertidumbre económica. Según la Universidad de Michigan, el sentimiento de los consumidores cayó en septiembre debido a la creciente preocupación por la inflación y la debilidad de los mercados laborales.

Aunque el crecimiento económico del segundo trimestre fue sorprendentemente fuerte (un 3.8% entre abril y junio), los riesgos continúan latentes. Zandi alertó sobre varios factores que podrían desencadenar una recesión, como la prolongación del cierre del gobierno, la desaceleración en los ingresos de las grandes empresas tecnológicas, las políticas de inmigración restrictivas y la posibilidad de una inflación descontrolada si la Reserva Federal recorta las tasas de interés demasiado rápido.

