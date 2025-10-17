Halloween 2025: estos son los costos promedio de este año

Halloween 2025 ya se vive en tiendas, redes sociales y hogares en todo Estados Unidos, y los consumidores están dispuestos a gastar más de lo que muchos esperaban. Un nuevo sondeo entre los estadounidenses nos demostró que para el “dulce o truco” no hay inflación, aranceles, desempleo o cualquier adversidad económica que viva el país que lo detenga… claro, con sus respectivas deudas o reservas.

A pesar de la incertidumbre económica, los preparativos para esta celebración no se detienen. Este año, quienes planean participar en las festividades de octubre gastarán en promedio $289 dólares, según una encuesta reciente de la firma consultora PwC.

Los padres con hijos pequeños serán quienes más inviertan. Se estima que su gasto promedio alcanzará los $445 dólares, al incluir disfraces, dulces, decoración y entradas a eventos especiales. Aunque la economía sigue generando preocupación, el espíritu festivo de Halloween parece resistirse a cualquier recorte.

“Aunque hay mucha incertidumbre económica, la gente sigue planeando gastar bastante durante Halloween“, declaró Kelly Pedersen, líder global de ventas minoristas de PwC, a CBS News. “La gente no está necesariamente reduciendo gastos en Halloween, y probablemente se deba a que no es un gasto grande”.

Los rubros más populares para este año son los siguientes:

Disfraces: $58 dólares

Decoraciones: $57 dólares

Comida, bebidas y artículos para fiestas: $51 dólares

Boletos para eventos: $50 dólares

Dulces y regalos para los niños que piden “trick or treat”: $50 dólares

Otros gastos diversos: $23 dólares

TOTAL: $289 dólares

Algo positivo es que la encuesta muestra que la distribución que los consumidores están invirtiendo es de manera balanceada en todos los aspectos de la celebración, desde el ambiente hasta la diversión y la interacción social.

Una tendencia destacada este año es que muchos comenzaron a gastar desde temprano. De hecho, el 34% de los encuestados por PwC ya había usado al menos la mitad de su presupuesto para Halloween antes de que terminara septiembre. Esta anticipación se explica, en parte, por el comportamiento de las generaciones más jóvenes.

“Sabemos que la Generación Z prioriza el gasto en experiencias sobre cosas tangibles, y estamos observando lo mismo. Van a fiestas de Halloween y a huertos de calabazas para capturar esa foto para las redes sociales, y descubrimos que en eso es en lo que la mayoría de la Generación Z invierte su dinero”, señaló Pedersen.

Aunque Halloween representa un gasto menor comparado con otras festividades, marca el inicio de la temporada fuerte para el comercio minorista. De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas (NRF), se espera que el gasto promedio en toda la temporada navideña ronde los $890 dólares por persona, apenas por debajo del récord del año pasado de $902 dólares. Es una señal de que, a pesar de los desafíos económicos, el consumidor estadounidense sigue dispuesto a celebrar.

Halloween 2025 se perfila como una celebración que, aunque divertida y llena de color, también exige responsabilidad financiera. La preparación oportuna este y los próximos años será esencial para determinar la manera en la que pasarás cualquier festejo: con una sonrisa de oreja a oreja o con la preocupación de que no te alcance siquiera para comer.

