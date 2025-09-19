Halloween de miedo: aranceles aumentarían los precios de disfraces y dulces

Este Halloween, los aranceles podrían dar un giro inesperado al bolsillo de los compradores. Según los expertos, los precios de los disfraces y dulces se verán afectados por el incremento en las tarifas arancelarias, lo que podría hacer que los productos de esta temporada sean más caros. Sin embargo, pese a la subida de precios, los consumidores no parecen asustados y están dispuestos a gastar en las festividades.

La Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos (NRF) prevé que este año las compras para Halloween alcanzarán una cifra récord de $13.1 mil millones de dólares, superando el anterior récord de $12.2 mil millones de dólares.

Katherine Cullen, portavoz de la NRF, señaló que aunque los consumidores están conscientes del impacto de los aranceles, siguen decididos a invertir en lo que realmente les importa.

“La gente será muy inteligente con su dinero, pero también van a gastar en lo que consideran importante”, explicó Cullen.

Además, añadió que los compradores están recurriendo con más frecuencia a tiendas de descuento para aprovechar precios más bajos.

Para los negocios, especialmente aquellos que dependen de Halloween para una parte significativa de sus ingresos anuales, los aranceles están resultando en un desafío considerable.

Derek Kennedy, propietario de Magic etc Ft Worth Costume Inc., una tienda de disfraces en el norte de Texas, comentó a CBS MoneyWatch que la temporada de Halloween representa al menos el 25% de sus ventas anuales. Sin embargo, este año los aranceles le han generado un impacto negativo, que se traduce en tiempos de envío más lentos y precios mayoristas más altos.

“La mayoría de los disfraces se fabrican en el extranjero, y los aranceles han variado entre el 5% y el 19%“, detalló Kennedy.

A pesar de estos incrementos, Kennedy ha decidido tomar una medida audaz. En lugar de trasladar estos costos a sus clientes, ha optado por absorber una gran parte de los aranceles, manteniendo los precios lo más bajos posible.

“Aunque había un recargo en la factura de $300, $500 o incluso $700 dólares en algunos casos, este año lo ignoré y traté de fijar los precios como siempre, porque la gente solo tiene el dinero justo para gastar”, señaló el empresario.

Sin embargo, no todo puede ser absorbido. En el caso de productos como las máquinas de niebla, los aumentos de precio son demasiado altos para ser ignorados. Por ejemplo, el costo de una máquina de niebla, que el año pasado estaba en $58 dólares, este año será de $74 dólares.

No solo los disfraces y decoraciones se verán afectados por los aranceles. Los dulces para los tradicionales “trick-or-treaters” también sufrirán un aumento. Según los rastreadores de ventas en línea, una bolsa promedio de barras de chocolate de tamaño pequeño ha subido aproximadamente $5 dólares en comparación con el año pasado. Asimismo, una bolsa de barras de chocolate de tamaño snack ha aumentado alrededor de $2 dólares. El precio de una caja de 48 barras de chocolate de tamaño completo, que el año pasado costaba $40 dólares, este año supera los $50 dólares.

A pesar de estos aumentos, los consumidores no parecen estar tan asustados como los precios. A medida que se acerca Halloween, el entusiasmo por las festividades sigue intacto, y muchos siguen comprando los productos esenciales para disfrutar de la temporada. No obstante, esto podría generar un círculo económico vicioso que ha permanecido desde que salimos de la pandemia: la deuda. Es fundamental que los hogares hagan un presupuesto y no gasten más allá de eso para evitar cualquier problema financiero posterior.

