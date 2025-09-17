¿Por qué los consumidores adinerados prefieren ahora las tiendas de descuento?

Un reciente análisis publicado por la firma de investigación y consultoría GlobalData Retail indicó que en los últimos años hubo un incremento del 28% de compras en cadenas de descuento por parte de consumidores con alto poder adquisitivo.

La tendencia ha llamado la atención ya que desde el 2021, las cadenas minoristas de bajo coste han experimentado gran afluencia en especial por compradores adinerados quienes buscan aprovechar los descuentos en sus compras discrecionales.

Al respecto, Neil Saunders, director gerente y analista minorista de GlobalData mencionó que este tipo de consumidores “no les gusta que cada vez más su dinero se destine a artículos esenciales y básicos para la vida. Así que lo que ha sucedido es que han buscado una mejor relación calidad-precio, especialmente en comestibles y artículos básicos para el hogar”, dijo.

Aldi, Dollar General, Dollar Tree, Five Below, Family Dollar, Lidl, Ollie’s, PopShelf o Walmart son las tiendas más concurridas por los consumidores estadounidenses de altos ingresos.

En el informe de GlobalData se define a los hogares con ingresos altos como aquellos que ganan más de los $169,751 dólares, mientras los de ingresos medios tienen salarios anuales entre los $56,501 y $169,750 dólares y los hogares de ingresos bajos perciben cantidades menores a los $50,000 dólares al año.

Por otro lado, el análisis se destaca que de la cadena minorista más favorecidas por esta tendencia se encuentra Walmart, la cual ha experimentado un crecimiento en sus ventas.

Will Auchincloss, socio del sector minorista para las Américas de EY Parthenon mencionó que “una de las cosas que Walmart ha estado haciendo es renovar muchas de sus tiendas, poniendo un poco más de esfuerzo en la presentación, porque sabe que los consumidores con mayores ingresos esperan una mejor experiencia. Si se ofrece eso, a los consumidores con menores ingresos también les gusta”, dijo.

Sigue leyendo: