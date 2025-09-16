5 prendas de vestir de lujo para el otoño que puedes encontrar en Marshalls sin gastar mucho

Los cambios de temporada siempre serán una oportunidad perfecta para renovar el armario y que mejor manera que aprovechar los descuento que ofrecen las cadenas minoristas.

Si de ofertas se trata Marshalls ya dio a conocer lo nuevo en sus grandes almacenes, una variedad de prendas de las mejores y más reconocidas marcas del mercado de buena calidad y precios asequibles es por esa razón que aquí te mostramos una lista:

Chaqueta Tahari ASL: tiene un costo de $49,99 dólares, viene en color ciruela sin duda es una prenda de lujo.

Abrigo cruzado de tweed Bernardo: su costo es $69,99 dólares es perfecta para los días de bajas temperaturas, es elegante y versátil.

Vestido imperio acampanado de manga larga en mezcla de lana merino Theory: el precio de esta prenda es $99.99 dólares, sin duda es un vestido que no pasará de moda.

Cárdigan de punto trenzado de mohair Dimensione Maglia Made in Italy: es perfecto también para los días de baja temperatura, su precio es de $79.99 dólares.

Chaqueta de cuero estilo granero Bod & Christensen: es una prenda ideal para esta temporada, es versátil, tiene varios colores y su precio es $159.99 dólares.

