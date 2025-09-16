5 prendas de vestir de lujo para el otoño que puedes encontrar en Marshalls sin gastar mucho
Desde abrigos y chaquetas para los fríos días de otoño hasta artículos para el hogar se pueden comprar en el minorista
Los cambios de temporada siempre serán una oportunidad perfecta para renovar el armario y que mejor manera que aprovechar los descuento que ofrecen las cadenas minoristas.
Si de ofertas se trata Marshalls ya dio a conocer lo nuevo en sus grandes almacenes, una variedad de prendas de las mejores y más reconocidas marcas del mercado de buena calidad y precios asequibles es por esa razón que aquí te mostramos una lista:
Chaqueta Tahari ASL: tiene un costo de $49,99 dólares, viene en color ciruela sin duda es una prenda de lujo.
Abrigo cruzado de tweed Bernardo: su costo es $69,99 dólares es perfecta para los días de bajas temperaturas, es elegante y versátil.
Vestido imperio acampanado de manga larga en mezcla de lana merino Theory: el precio de esta prenda es $99.99 dólares, sin duda es un vestido que no pasará de moda.
Cárdigan de punto trenzado de mohair Dimensione Maglia Made in Italy: es perfecto también para los días de baja temperatura, su precio es de $79.99 dólares.
Chaqueta de cuero estilo granero Bod & Christensen: es una prenda ideal para esta temporada, es versátil, tiene varios colores y su precio es $159.99 dólares.
Sigue leyendo:
- ¿Cuáles son los primeros artículos afectados por los elevados aranceles?
- Descubre cuáles son los mejores perfumes de mujer vendidos en Macy’s
- Walmart transformará tus compras: los próximos 6 cambios de la tienda