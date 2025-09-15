Oferta imperdible en Walmart: colonia de $115 por solo $55

La cadena minorista más grande de Estados Unidos, Walmart cada cierto tiempo tiene ofertas imperdibles en su plataforma de compra en línea tanto en artículos para el hogar, ropa, calzado, accesorios, equipos eléctricos y más.

En este caso, el descuento es de la botella de eau de toilette en aerosol de 95ml de la marca Dolce & Gabbana K que anteriormente tenía un precio de $115 dólares y ahora cuesta tan solo $55 dólares.

Lo que ha llamado la atención de los consumidores no es solo la durabilidad del perfume, sino que además su presentación es elegante con una corona como tapa que en combinación con su aroma agradable y sutil hace que valga la pena su compra.

De acuerdo con la descripción del producto en la página web de Walmart, este perfume tiene un fondo amaderado y mediterráneo, con notas de salidas cítricas como naranja y limón y un corazón de geranio fresco, lavanda y salvia. El tamaño de la botella es de 3,4 onzas, se califica entre los aromas: afrutado y cítrico y su forma de dispersión es en Spray.

Hasta los momentos, este perfume ha recibido más de 1,300 comentarios positivos por parte de los compradores de Walmart quienes indicaron que es un aroma perfecto tanto para eventos como reuniones informales.

