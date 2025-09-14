Barnes & Noble anuncia a sus lectores la apertura de otras 30 tiendas para este año

La cadena de librerías estadounidense Barnes & Noble Booksellers anunció que antes de que finalice este año ampliará el negocio en el mercado con la apertura de otras 30 tiendas más.

La compañía con sede principal en Lower Manhattan en la ciudad de Nueva York que cuenta con el mayor número de locales de venta de libros en el país indicó en el comunicado que tras una “fuerte temporada de ventas”, el plan de este año es abrir 60 ubicaciones más.

“Es un momento emocionante para nosotros. Las ventas en las nuevas tiendas, con su nuevo diseño y formato, están superando nuestras previsiones; la gente hace cola para las inauguraciones y, con el buen ritmo del otoño, esperamos una temporada navideña fantástica”, dijo Barnes & Noble en el comunicado.

Tras la apertura de varias tiendas desde que comenzó el año en al menos 22 estados del país se espera otras más en: Washington, Luisiana, California, Tennessee, Idaho, Florida, Nueva York, Connecticut, Texas, Colorado, Michigan, Washington D. C., Ohio y Pensilvania.

La cadena fundada en 1873 se volvió popular ya que en sus locales incluye stands de Starbucks y además de libros se pueden comprar periódicos, DVD, videojuegos y más, de acuerdo con informes de la empresa del 2010 cuenta con unos 717 locales y aproximadamente 630 librerías universitarias.

