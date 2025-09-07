window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Los 5 mejores artículos en oferta de Walmart para los jubilados

En la minorista se puede comprar desde ropa y calzado hasta artículos del hogar a muy bajos precios

Los 5 mejores artículos en oferta de Walmart para los jubilados

Walmart mantiene sus ofertas de temporada con los productos de la más alta calidad.  Credit: Shutterstock

Avatar for Arlenys Tabare

By  Arlenys Tabare

Ante los elevados precios de los bienes, servicios, alimentos y alquileres los jubilados que dependen únicamente de beneficios mensuales suelen buscar alternativas más económicas para ahorrar dinero.

Es por esa razón que aquí te presentamos los 5 mejores artículos en oferta en Walmart que si eres jubilado de seguro no te querrás perder:

Ventilador de mesa Honeywell Turbo Force de 10″, tiene un costo de$18.94 dólares tiene tres velocidades y un cabezal que gira hasta 90 grados.

Sandalias Brixton sin cordones Easy Spirit para mujer, su costo es de $29.99 dólares tienen un 50% de descuento.

Pilares de Becky G. y Alejandra Tumbler, su precio es de $1.50 dólares tiene disponibilidad en varios colores.

Conjunto de bistró al aire libre Mainstays Albany Lane, su costo es de $37 dólares es perfecto para patios o terrazas.

Camisa de punto gofre con botones para hombre, de montaje gratuito, en la cadena minorista está en $8.55 dólares en varias tallas y colores.

Sigue leyendo:

In this Article

descuento Walmart
Trending
Sponsored content
Trending