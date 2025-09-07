Los 5 mejores artículos en oferta de Walmart para los jubilados

Ante los elevados precios de los bienes, servicios, alimentos y alquileres los jubilados que dependen únicamente de beneficios mensuales suelen buscar alternativas más económicas para ahorrar dinero.

Es por esa razón que aquí te presentamos los 5 mejores artículos en oferta en Walmart que si eres jubilado de seguro no te querrás perder:

Ventilador de mesa Honeywell Turbo Force de 10″, tiene un costo de$18.94 dólares tiene tres velocidades y un cabezal que gira hasta 90 grados.

Sandalias Brixton sin cordones Easy Spirit para mujer, su costo es de $29.99 dólares tienen un 50% de descuento.

Pilares de Becky G. y Alejandra Tumbler, su precio es de $1.50 dólares tiene disponibilidad en varios colores.

Conjunto de bistró al aire libre Mainstays Albany Lane, su costo es de $37 dólares es perfecto para patios o terrazas.

Camisa de punto gofre con botones para hombre, de montaje gratuito, en la cadena minorista está en $8.55 dólares en varias tallas y colores.

Sigue leyendo: