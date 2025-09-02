At Home reducirá su presencia con el cierre de 29 tiendas
La cadena minorista especializada en muebles para el hogar cerrará varias de sus ubicaciones antes del 30 de septiembre
A través de un comunicado, la cadena minorista especializada en decoración para el hogar At Home anunció el cierre de otras 29 tiendas más antes del 30 de septiembre de este año en medio de un proceso de quiebra.
La tienda de muebles y artículos para el hogar con sede principal en Coppell, Texas indicó que “teniendo en cuenta los gastos asociados a la operación física y los problemas que afectan a la industria minorista, varias de las tiendas (At Home) restantes están operando a niveles de rendimiento subóptimos”, dijo, es por esa razón que han optado por cerrar varias de sus ubicaciones.
Entre otras razones, la compañía también menciona que la elevada inflación y las altas tasas de interés que han frenado el gasto de los consumidores estadounidenses aunado al creciente costo aduanero con los nuevos aranceles han provocado que la cadena se declare en bancarrota apelando al Capitulo 11.
En el documento, la cadena minorista especifica las tiendas que cerrarán y sus ubicaciones en los diferentes estados del país.
- 6135 Junction Boulevard en Rego Park, Nueva York
- 300 Baychester Ave. en el Bronx, Nueva York
- 750 Newhall Drive en San José, California
- 2505 El Camino Real in Tustin, California
- 14585 Biscayne Boulevard en North Miami, Florida
- 2200 Harbor Boulevard en Costa Mesa, California
- 3795 E. Foothills Boulevard en Pasadena, California
- 1982 E. 20th St. en Chico, California
- 2820 Carretera 63 Sur en Rochester, Minnesota
- 26532 Towne Center Drive Suites AB en Foothill Ranch, California
- 1001 E. Sunset Drive en Bellingham, Washington
- 8320 Delta Shores Circle South en Sacramento, California
- 1361 NJ-35 en el municipio de Middletown, Nueva Jersey
- 2900 N. Bellflower Boulevard en Long Beach, California
- 720 Clairton Boulevard en Pittsburgh, Pensilvania
- 2530 Rudkin Road en Yakima, Washington
- 571 Boston Turnpike en Shrewsbury, Massachusetts
- 5203 W. War Memorial Drive en Peoria, Illinois
- 8300 Sudley Road en Manassas, Virginia
- Ruta 10 Este 461 en Ledgewood, Nueva Jersey
- 301 Nassau Park Boulevard en Princeton, Nueva Jersey
- Carretera Providence 300 en Dedham, Massachusetts
- 905 S 24th St. Oeste en Billings, Montana
- 19460 Compass Creek Parkway en Leesburg, Virginia
- 3201 N. Mayfair Road en Wauwatosa, Wisconsin
- 13180 S. Cicero Ave. en Crestwood, Illinois
- 5101 Fashion Drive en Nanuet, Nueva York
- 2100 S. Randall Road en Ginebra, Illinois
- 2201 Zeier Road en Madison, Wisconsin
At Home no es la única minorista que ha anunciado quiebres durante los últimos meses otras grandes cadenas Big Lots, Joann Fabrics, Kohl’s, JCPenney, Macy’s y Party City también cerraron varias de sus tiendas por bajas operaciones y rendimiento.
