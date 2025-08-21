Los 5 productos de lujo silencioso que no te puedes perder en Ikea este mes

Ikea es una de las cadenas favoritas de los consumidores a la hora de buscar artículos para la decoración del hogar, no solo porque está repleta de muebles con diseños increíbles y acabados que transforman cada espacio, sino que sus materiales son de buena calidad y lo mejor de todo a precios asequibles.

Para esta temporada de transición de verano a otoño, Ikea cuenta con algunos artículos de lujo silencioso que quizás muchos consumidores aún no se han dado cuenta, pero aquí te los contamos cuáles para que no te lo pierdas:

Lámpara de techo Solklint, tiene un costo de $39.99 dólares es ideal para decorar cualquier habitación ya que su diseño es atemporal. Está adornada de latón brillante con un cristal transparente que ayuda a iluminar el espacio donde se coloque.

Escritorio Lommarp, su precio es de $249.99 dólares, si de lujos se trata este escritorio es uno de los ejemplos, es perfecto para espacios reducido, es resistente, versátil y fácil de limpiar.

Armario Lommarp con puertas de cristal, su costo es de $499.00 dólares en IKEA. Su diseño es limpio y tradicional es perfecto para almacenamiento, cuenta con paneles de cristal para exhibir los objetos.

Manta de Hornmal, tiene un costo de $19.99 dólares esta elaborada con hilo de poliéster reciclado, para los días de intenso frio es ideal además que brinda un estilo clásico.

Banco con almohadilla para Estocolmo 2025, su costo es de $399.00 dólares, su diseño atemporal combina con cualquier espacio del hogar.

Sigue leyendo: