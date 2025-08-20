Cinco lujos asequibles para adquirir en Dollar Tree en agosto

En Dollar Tree este verano se puede conseguir una variedad de productos y artículos muy útiles que los consumidores no querrán perderse no solo por su bajo precio, sino que además tienen una alta calidad.

Si para este mes de agosto estás buscando productos para el cuidado de la piel que mejor manera que aprovechar los precios de Dollar Tree y aquí te dejamos una lista de lo que podrás encontrar en sus tiendas:

Vela perfumada Art Déco de vainilla y cachemira, tiene un precio de $3 dólares en la cadena minorista, su presentación es de 237 ml (8 onzas) en un elegante frasco.

Pinzas para el cabello y pinzas para la mandíbula de Basic Solutions, su precio es de $1.25 dólares, es ideal para los intensos días de calor. “Están hechos de plástico más grueso, se ajustan perfectamente a la cabeza para que no duela y duran mucho más que los que se venden allí”, destaca una consumidora en la página web del minorista.

Guantes nutritivos de aguacate para manos y uñas B-Pure, tiene un costo de $1.25 dólares en Dollar Tree, la marca B-Pure es una de las favoritas de las influencers y este producto en particular deja las manos nutridas y suaves.

Loción corporal B-Pure, su costo es de $1.25 dólares, en estos soleados días de verano que mejor que mantener la piel humectada y este producto es ideal, además que es de buena calidad para su precio.

Bálsamo labial de color rosa B-Pure, su precio es de $1.25 dólares, es perfecto para evitar los labios agrietados y además aporta un brillo perfecto. En otras tiendas puede llegar a costar hasta $6 dólares.

