Tres generaciones de una familia hispana fueron halladas sin vida en California

Tres miembros de una familia hispana, de tres generaciones, fueron descubiertos sin vida la mañana del jueves 28 de mayo en una vivienda en el norte de California.

Un hombre de 28 años fue detenido por su presunta participación en el triple homicidio que se cometió en una casa de la cuadra 1600 de Monterey Avenue, informó el Departamento de Policía de Modesto (MPD), en el condado de Stanislaus.

Fabiola González-Núñez, de 23 años, murió apuñalada junto a su madre, María Silva Núñez-Villalobos, de 54 años. Un bebé de dos semanas, hijo de Fabiola, que también presentaba heridas de arma blanca, fue trasladado de urgencia a un hospital, pero falleció más tarde.

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El recién nacido fue identificado por sus familiares como Mateo González.

Un niño de tres años, que sobrevivió al incidente, también fue encontrado dentro de la casa, y fue llevado a un hospital para ser evaluado.

A petición de la policía, los Servicios de Protección Infantil tomaron posteriormente la custodia del menor.

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“Durante la respuesta inicial, los agentes establecieron rápidamente un perímetro después de que la información recabada en el lugar llevara a los investigadores a creer que el sospechoso permanecía en la zona“, dijeron los oficiales del Departamento de Policía de Modesto en un comunicado.

“El Equipo de Negociación de Rehenes, el equipo SWAT y la División de Investigaciones del Departamento de Policía de Modesto acudieron para prestar asistencia“, agregó el MPD.

De acuerdo con el MPD, una escuela cercana fue cerrada temporalmente. Posteriormente, los estudiantes y el personal fueron trasladados a otro campus, donde se reunieron con sus familias.

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El MPD se avocó a la búsqueda del presunto responsable del ataque, que posteriormente fue identificado como Joaquín Escoto.

Finalmente, los investigadores del MPD localizaron al sospechoso escondido en una vivienda cercana, donde fue arrestado.

Según el MPD, se cree que Escoto vivía en la vivienda con las víctimas, es el padre del bebé fallecido y del menor de 3 años. Mantenía una relación sentimental con Fabiola González-Núñez, madre de los dos niños. Sin embargo, no se conoce la naturaleza exacta de la relación entre Escoto y González-Núñez.

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“Tras su detención, Escoto fue ingresado en la cárcel del condado de Stanislaus acusado de tres cargos de asesinato, agravantes por circunstancias especiales, uso de un arma mortal y una orden de arresto pendiente del Departamento de Policía de Modesto relacionada con un caso anterior de conducir bajo los efectos del alcohol”, informaron los investigadores en un comunicado actualizado.

Tras su detención, Escoto permanece bajo custodia sin derecho a fianza, y se prevé que comparezca ante el tribunal esta semana.

“En un instante, nos arrebataron generaciones de amor, recuerdos y sueños para el futuro”, expresó Marisa Jiménez, en una campaña de GoFundMe organizada para ayudar a la familia a obtener fondos para el pago de los servicios funerarios, así como los servicios de asesoramiento y apoyo a la familia.

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