Lucha contra marihuana ilegal en California elimina más de un millón de plantas y 455 granjas de cultivo

Con el nombre de Campaign Against Marijuana Planting (CAMP) es como el Departamento de Justicia de California ha bautizado su lucha en contra de las plantaciones de cannabis ilegal en el estado el cual ha acabado con centenares de plantaciones ilegales este 2020.

De acuerdo con información difundida por el Fiscal General de California, Xavier Becerra, CAMP ha logrado la erradicación de 1,1 millones de plantas y allanó 455 plantaciones ilegales este 2020, recuperando al menos 174 armas durante las operaciones.

“Las plantaciones de marihuana ilegal ponen en riesgo la seguridad y la salud pública, además de devastar el habitad natural”, afirmó Becerra en una rueda de prensa.

Las plantaciones ilegales usan fertilizantes y pesticidas prohibidos en la regulación de la industria de la marihuana del estado.

Each year, we work with federal, state, and local partners to hold illegal growers accountable and reclaim our public lands.

Between #COVID19 & wildfires, the 2020 CAMP season was no cakewalk.

I want to thank them for their resilience and commitment during this tumultuous year. pic.twitter.com/wReyIKQUOx

