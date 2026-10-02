Trump advierte que podría recurrir a la Ley de Insurrección durante las elecciones

El presidente Donald Trump no descartó la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección o declarar una emergencia nacional alrededor de las elecciones de medio término de noviembre.

Y es que la posibilidad salió a relucir durante una entrevista con la revista TIME, publicada el jueves, cuando Trump fue cuestionado sobre hasta dónde llegan sus facultades presidenciales y si contemplaba utilizar esos poderes durante el proceso electoral.

“No me comprometo a nada“, respondió el presidente. Trump agregó que primero habría que esperar para saber cómo avanzan los asuntos en los tribunales.

Escenarios en la Casa Blanca

La declaración se produce mientras, según TIME, asesores de la Casa Blanca han analizado distintos escenarios ante las elecciones de noviembre. Entre ellos está la posibilidad de que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes, el Senado o ambas cámaras del Congreso.

Un funcionario de la administración citado por la revista señaló que, si los demócratas consiguen recuperar alguna de las cámaras, el gobierno tendría que adoptar una estrategia más bipartidista.

Trump, por otro lado, cuestionó las encuestas que muestran resultados desfavorables para los republicanos y las calificó de “falsas”. También advirtió que un regreso de los demócratas al control del Congreso podría abrir la puerta a un nuevo intento de impeachment en su contra.

El presidente ya enfrentó dos procesos de juicio político durante su primer mandato, aunque ninguno terminó con su destitución.

¿Qué permite la ley?

La Ley de Insurrección de 1807 es una norma federal que permite al presidente utilizar fuerzas militares dentro de Estados Unidos bajo determinadas circunstancias relacionadas con una insurrección o con la obstrucción de las leyes.

La legislación también contempla la posibilidad de federalizar a la Guardia Nacional de un estado para hacer cumplir las leyes federales o responder ante una situación que entre dentro de los supuestos establecidos por la norma.

Esto no significa que el presidente pueda recurrir automáticamente a la ley ante cualquier protesta, disturbio o conflicto. Su aplicación está sujeta a las condiciones establecidas por la legislación y ha generado debates jurídicos y políticos a lo largo de la historia del país.

Trump ya la había mencionado

Durante su segundo mandato, Trump ya ha hablado públicamente de la posibilidad de utilizar esta herramienta.

En junio de 2025, el presidente dijo que podría recurrir a la Ley de Insurrección ante las protestas registradas en Los Ángeles contra las operaciones migratorias. En ese momento, incluso afirmó que la utilizaría “sin duda” si consideraba que las circunstancias lo requerían.

Meses después, en octubre, volvió a mencionar la posibilidad de utilizar la ley en Portland, Oregón, donde también se registraron manifestaciones relacionadas con las políticas migratorias.

En ambos casos, Trump describió las protestas como situaciones que podían requerir una respuesta federal, aunque finalmente no invocó la Ley de Insurrección en esas ciudades.

El caso de Minneapolis

Trump también llegó a plantear el uso de tropas en Minneapolis después de que un agente de ICE matara a Renee Good, una ciudadana estadounidense, durante un operativo.

El presidente habló entonces de la posibilidad de utilizar la Ley de Insurrección, pero posteriormente dijo que no existía una razón para invocarla en ese caso.

El antecedente es relevante porque muestra que Trump ha considerado públicamente esa herramienta en situaciones internas relacionadas con protestas y operaciones de inmigración, aunque mencionarla no equivale a haberla activado.

La última vez fue en 1992

La última invocación de la Ley de Insurrección ocurrió en 1992, durante la presidencia de George H. W. Bush. La decisión se produjo durante los disturbios de Los Ángeles, después de que cuatro policías fueran absueltos por la agresión contra Rodney King. Las imágenes de la golpiza habían provocado una fuerte reacción pública y, tras el veredicto, estallaron protestas y episodios de violencia en la ciudad.

Bush autorizó entonces el despliegue de fuerzas federales para ayudar a restablecer el orden.

La norma, sin embargo, es mucho más antigua. Fue aprobada en 1807, durante el gobierno de Thomas Jefferson, en un contexto relacionado con las acciones del exvicepresidente Aaron Burr.

Otra vía para enviar tropas

La Ley de Insurrección no es la única herramienta que el gobierno federal puede utilizar para desplegar fuerzas dentro del país.

Trump también ha recurrido al Título 10, una parte del Código de Estados Unidos que establece distintas facultades relacionadas con las Fuerzas Armadas y permite determinados despliegues de la Guardia Nacional bajo autoridad federal.

La diferencia es importante: utilizar el Título 10 no significa necesariamente que el presidente haya invocado la Ley de Insurrección.

Por eso, la declaración de Trump sobre las elecciones debe entenderse como una posibilidad que no descartó, no como una orden ya emitida.

¿Qué dijo Trump sobre noviembre?

La respuesta del presidente se produjo mientras su administración analiza qué hacer ante los distintos resultados que podrían producirse en las elecciones de medio término.

Trump no especificó bajo qué circunstancias consideraría necesario declarar una emergencia nacional o utilizar la Ley de Insurrección. Tampoco explicó qué tipo de situación electoral podría llevarlo a tomar esa decisión.

Su respuesta fue mantener abierta la posibilidad y señalar que habría que esperar a ver qué ocurre en los tribunales.

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