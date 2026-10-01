Trump vuelve a impedir que CNN cubra sus actividades a pesar de fallo de un juez

La disputa entre la administración de Donald Trump y CNN volvió a intensificarse después de que la Casa Blanca decidiera impedir que periodistas de la cadena realizaran este jueves la cobertura televisiva conjunta del presidente, pese a que un juez federal había ordenado recientemente restablecer el acceso del medio y más representantes de la prensa.

La decisión afecta el sistema conocido como “TV pool”, mediante el cual CNN, Fox News, ABC, NBC y CBS se turnan para proporcionar imágenes de las actividades presidenciales y compartirlas con las demás cadenas. En esta ocasión, CNN tenía previsto cubrir el viaje de Trump a Texas y Oklahoma, pero la Casa Blanca no incluyó al medio entre los periodistas autorizados a acompañar al mandatario.

CNN queda fuera

Una fuente familiarizada con la situación confirmó que la administración impedirá que CNN cumpla con la cobertura que tenía programada para este jueves. De acuerdo con la información disponible, ningún equipo de cámaras del grupo de televisión acompañará al presidente durante su viaje, lo que deja nuevamente en entredicho el funcionamiento de la cobertura compartida.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Además, las directrices de prensa distribuidas el miércoles por la noche no incluían a CNN entre los medios encargados de cubrir las actividades presidenciales, pese a que un fallo judicial había ordenado previamente restablecer el acceso de la cadena.

Una disputa judicial

El nuevo episodio se produce pocos días después de que CNN, MS NOW y Politico llevaran a la administración Trump ante los tribunales por las restricciones impuestas a sus periodistas.

Los tres medios argumentaron que la Casa Blanca había violado sus derechos al debido proceso y había restringido su acceso a información sobre el gobierno debido a la manera en que sus periodistas cubrían a la administración. También sostuvieron que la decisión podía constituir una forma de discriminación basada en el punto de vista, algo que está protegido por la Primera Enmienda.

El juez federal Timothy Kelly, quien fue designado por Trump, falló a favor de los medios dos días después de presentada la demanda y ordenó a la Casa Blanca restablecer el acceso de CNN, MS NOW y Politico. La administración cumplió formalmente con esa orden a finales de la semana pasada.

Sin embargo, la disputa no terminó con la restitución de las credenciales. Los acontecimientos posteriores han generado una nueva discusión sobre hasta dónde llega la orden judicial y qué actividades específicas debe permitir la Casa Blanca a los periodistas de CNN.

El origen del conflicto

La confrontación comenzó cuando Trump prohibió que periodistas de CNN, MS NOW y Politico trabajaran desde la Casa Blanca. El presidente justificó la medida con críticas a la cobertura de esos medios y los acusó de publicar “noticias falsas”, argumento que vinculó con sus preocupaciones sobre la seguridad nacional.

La decisión provocó una reacción entre organizaciones periodísticas y medios de comunicación. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca condenó las restricciones, mientras que las principales cadenas que participan en el sistema de cobertura conjunta tomaron medidas de solidaridad con CNN.

El grupo televisivo, integrado por CNN, Fox News, ABC, NBC y CBS, cuestionó que la administración impidiera que CNN cumpliera con sus funciones dentro del sistema de cobertura presidencial. Posteriormente, las cadenas suspendieron durante varios días la cobertura conjunta del presidente en respuesta a la prohibición.

El papel del “TV pool”

El sistema de cobertura compartida tiene una función importante en las actividades presidenciales. En lugar de que todos los medios envíen equipos completos para acompañar al presidente en cada desplazamiento, las cadenas se turnan para proporcionar las imágenes y posteriormente comparten ese material con el resto de las organizaciones.

Por ello, excluir al medio que tiene asignado el turno puede afectar a todo el sistema. En el caso actual, CNN debía realizar la cobertura televisiva del viaje presidencial, pero la Casa Blanca decidió impedir que sus periodistas desempeñaran esa función.

La situación también plantea una cuestión diferente a la simple presencia de periodistas en la Casa Blanca: el acceso físico al presidente y la posibilidad de ejercer las funciones de cobertura asignadas dentro del grupo de televisión.

Otro choque en Tennessee

El enfrentamiento volvió a quedar expuesto durante el fin de semana, cuando Trump viajó a Tennessee para asistir a un partido de fútbol americano universitario.

CNN tenía previsto ser el medio encargado de la cobertura oficial durante ese desplazamiento, pero sus periodistas no pudieron acompañar al presidente a bordo del Air Force One. La cadena volvió a cuestionar la forma en que la administración estaba aplicando las restricciones.

El episodio llevó a CNN a plantear que el restablecimiento formal de su acceso no se estaba traduciendo en una posibilidad real de ejercer sus funciones periodísticas en igualdad de condiciones con otros medios.

CNN vuelve a acudir al juez

Ante la nueva controversia, un abogado de CNN presentó el martes una solicitud ante el juez Kelly para que se pronuncie específicamente sobre el funcionamiento del grupo de periodistas y las restricciones que la Casa Blanca continúa aplicando.

La cadena argumentó que las decisiones de la administración están creando un sistema de acceso “impredecible e inconsistente” que perjudica su capacidad para cubrir las actividades del presidente y que, según su posición ante el tribunal, podría ocasionarle un daño irreparable.

En el documento presentado ante el juez, CNN también advirtió que las acciones de la Casa Blanca dejan abierta la posibilidad de que la administración vuelva a imponer una prohibición más amplia contra CNN, MS NOW y Politico si tiene la oportunidad de hacerlo.

La disputa por la Primera Enmienda

En la demanda original, los tres medios sostuvieron que la administración de Trump había restringido su acceso debido a sus opiniones y a la forma en que informaban sobre el gobierno.

Los demandantes consideran que una medida basada en el contenido o el punto de vista de la cobertura periodística puede entrar en conflicto con las garantías de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de prensa.

La administración, por su parte, ha mantenido sus críticas hacia determinados medios y ha defendido su capacidad para establecer las condiciones de acceso a la Casa Blanca. El conflicto judicial deberá determinar ahora cómo se aplica la orden que restableció el acceso de los medios y si esa resolución también protege las funciones específicas que CNN desempeña dentro del grupo de televisión.

La respuesta de la Casa Blanca

La administración Trump tiene hasta el viernes para responder a la documentación presentada esta semana ante el tribunal.

La decisión que adopte el juez podría ser relevante para determinar si CNN puede volver a participar plenamente en el sistema de cobertura conjunta de las actividades presidenciales o si la Casa Blanca puede establecer restricciones adicionales sobre la participación de la cadena.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre la administración y los medios continúa abierto y vuelve a poner en discusión el acceso de la prensa al presidente, las condiciones de cobertura de la Casa Blanca y los límites entre la autoridad presidencial y las protecciones constitucionales de los medios de comunicación.

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