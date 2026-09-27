Trump sugiere reemplazar la sala de prensa de la Casa Blanca por una piscina

El presidente Donald Trump sugirió este domingo que la sala de prensa de la Casa Blanca podría ser reemplazada por una piscina, una propuesta que difundió en redes sociales mientras mantiene un enfrentamiento con varios medios que cubren la fuente.

Trump publicó en Truth Social una imagen en la que compara el actual espacio destinado a los periodistas con una recreación de una piscina. La primera fotografía aparece identificada como “antes”, mientras que la segunda lleva la palabra “después”.

La publicación también incluye el término “fake news” sobre la imagen de la sala de prensa. En la recreación de la piscina aparecen elementos decorativos dorados y una referencia a Franklin D. Roosevelt, presidente que ocupó la Casa Blanca entre 1933 y 1945.

El espacio ya fue una piscina

La propuesta de Trump tiene un antecedente histórico. La actual sala de prensa fue construida sobre el lugar donde Roosevelt mandó instalar una piscina cubierta en 1933.

El entonces presidente utilizaba la piscina para realizar ejercicios y terapia en el agua. La instalación permaneció en ese lugar durante varias décadas, hasta que fue cubierta durante la administración de Richard Nixon para crear un espacio destinado a los periodistas.

La sala de prensa comenzó a funcionar en 1970 y posteriormente fue bautizada como James S. Brady Press Briefing Room. Aunque la piscina dejó de estar a la vista, su estructura permanece debajo del área que actualmente utilizan los medios.

Trump mantiene una disputa con varios medios

La publicación del mandatario llega después de una serie de enfrentamientos entre la Casa Blanca y organizaciones periodísticas por las condiciones de acceso de sus reporteros.

La semana pasada, la administración de Trump restringió el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca. Los medios cuestionaron la decisión ante los tribunales y alegaron que las medidas afectaban sus derechos relacionados con la libertad de prensa.

Un juez federal ordenó posteriormente que los periodistas de esas organizaciones recuperaran el acceso al complejo presidencial mientras continúa el litigio.

La disputa se produce en un contexto de fuertes críticas de Trump hacia determinados medios de comunicación y sus coberturas de la administración.

CNN fue excluida de un viaje presidencial

El conflicto tuvo otro episodio el sábado, cuando CNN quedó fuera de la cobertura de un viaje de Trump a Tennessee a bordo del Air Force One.

La cadena tenía asignado por turno un lugar dentro del grupo de medios encargado de acompañar el desplazamiento y proporcionar imágenes de las actividades presidenciales al resto de las organizaciones periodísticas.

La cobertura mediante grupos rotatorios permite que diferentes medios tengan acceso a eventos en los que no es posible acomodar a todos los periodistas que cubren la Casa Blanca.

Por ahora, no hay anuncio de una obra

Aunque Trump difundió una recreación de cómo podría verse una piscina en el lugar de la actual sala de prensa, no se ha anunciado un proyecto oficial para realizar esa transformación.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre un posible calendario de obras, presupuesto o planes para trasladar las actividades de los periodistas a otro espacio.

La publicación, sin embargo, vuelve a poner el foco sobre una sala que ocupa un lugar importante en la cobertura de la presidencia estadounidense y que, antes de convertirse en centro de las conferencias de prensa, albergó la piscina utilizada por Roosevelt.

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