Mark Kelly afirma que Trump está “atascado” en Irán y carece de una salida clara

El senador demócrata por Arizona Mark Kelly afirmó que el presidente Donald Trump está “atascado” en la guerra con Irán, luego de haber involucrado a Estados Unidos en el conflicto sin definir objetivos estratégicos ni una ruta clara para ponerle fin. Durante una entrevista con Martha Raddatz en el programa “This Week” de ABC News, Kelly sostuvo que la administración Trump enfrenta ahora las consecuencias de una decisión militar que, según dijo, no estuvo acompañada de un plan concreto.

“El presidente se metió en esto sin un objetivo estratégico, sin un plan, sin un cronograma, sin una estrategia de salida. Está estancado”, afirmó. Kelly consideró que Trump busca regresar a las condiciones que prevalecían antes de que comenzara la guerra en febrero, cuando el estrecho de Ormuz permanecía abierto y Estados Unidos no había sufrido las bajas militares registradas durante el conflicto.

Sen. Mark Kelly responds to a statement by the Iranian president that most of the U.S. bases in the region are unusable: “I don’t think that’s accurate.”https://t.co/CTYJlnzuQm pic.twitter.com/U8ZYFRCgji — This Week (@ThisWeekABC) September 27, 2026

Kelly cuestiona el costo y la estrategia de Trump

El legislador también criticó que las negociaciones con Irán involucren a personas sin experiencia diplomática especializada y pidió que sean profesionales quienes conduzcan cualquier eventual acuerdo. Al referirse a los daños registrados en instalaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, Kelly los calificó de “significativos” y estimó que el costo total de la campaña militar podría superar los $40,000 millones.

Un informe del American Enterprise Institute señaló que unas 70 estructuras ubicadas en 11 bases estadounidenses de la región sufrieron daños estimados en $5,000 millones. Mientras tanto, Trump rechazó una propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz durante siete días y establecer un alto el fuego.

El mandatario aseguró que Irán había sufrido una derrota contundente y sostuvo que Estados Unidos mantiene el control de esa estratégica vía marítima. El estrecho es fundamental para el mercado energético mundial, ya que cerca de una quinta parte del petróleo global transita por esa zona. La interrupción del flujo ha contribuido al incremento de los precios de la gasolina en Estados Unidos.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que Teherán todavía espera una respuesta oficial de Washington a través de los mediadores.

Trump dragged us into a war with Iran with no idea what he was doing. We deserve answers about why he got us in this mess, but this Administration has none to give. pic.twitter.com/mWBxPyHFF6 — Captain Mark Kelly (@CaptMarkKelly) September 25, 2026

Guerra y economía podrían influir en las elecciones

Kelly también vinculó el conflicto con las elecciones de mitad de mandato de noviembre y sostuvo que los demócratas deben presentar propuestas concretas si aspiran a recuperar el control del Congreso. “Creo que tenemos que tener respuestas. Tenemos que aprobar leyes. Tenemos que enviárselas al presidente”, señaló.

El senador aseguró que la guerra y los aranceles impulsados por Trump están aumentando las dificultades económicas de los estadounidenses y podrían convertirse en factores importantes para los votantes. El analista Charlie Cook, fundador de Cook Political Report, señaló que los demócratas podrían ganar tanto la Cámara de Representantes como el Senado, aunque describió el escenario como una tendencia contra Trump y los republicanos más que como una “ola azul”.

Kelly también cuestionó la política de la Casa Blanca frente al desarrollo de inteligencia artificial y la competencia tecnológica con China. Advirtió que la falta de regulaciones podría afectar empleos y generar riesgos de seguridad, aunque coincidió en que Estados Unidos no puede permitir que Beijing tome la delantera en esta tecnología. “No podemos permitir que los chinos ganen la carrera por conseguir la mejor tecnología de IA. Eso sería un error”, afirmó Kelly.

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