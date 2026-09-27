Cupones de alimentos SNAP en octubre: Estas son las fechas de pago con los nuevos aumentos

Más de 30 millones de personas de bajos ingresos o recursos en Estados Unidos se benefician mes a mes de la ayuda económica proveniente del Departamento de Agricultura (USDA) a través de programas sociales como la Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que distribuye los beneficios con el propósito de garantizar seguridad alimentaria a los hogares más vulnerables del país.

El dinero es depositado directamente en una Tarjeta de Beneficios (EBT) con la que los beneficiarios pueden comprar alimentos de la canasta básica en supermercados o tiendas minoristas autorizadas.

¿Cuándo se enviarán los pagos de SNAP en octubre?

Aunque los beneficios se distribuyen por igual en todo el país, cada estado maneja los fondos y establece los días de cobro, quedando de la siguiente manera:

Alabama: del 4 al 23 de octubre 2026.

Alaska: 1 de octubre 2026.

Arizona: del 1 al 13 de octubre 2026.

Arkansas: del 4 al 13 de octubre 2026.

California: del 1 al 10 de octubre 2026.

Colorado: del 1 al 10 de octubre 2026.

Connecticut: del 1 al 3 de octubre 2026.

Delaware: del 2 al 23 de octubre 2026.

Florida: del 1 al 28 de octubre 2026.

Georgia: del 5 al 23 de octubre 2026.

Hawái: del 3 al 5 de octubre 2026.

Idaho: del 1 al 10 de octubre 2026.

Illinois: del 1 al 10 de octubre 2026.

Indiana: del 5 al 23 de octubre 2026.

Iowa: del 1 al 10 de octubre 2026.

Kansas: del 1 al 10 de octubre 2026.

Kentucky: del 1 al 19 de octubre 2026.

Luisiana: del 1 al 23 de octubre 2026.

Maine: del 10 al 14 de octubre 2026.

Maryland: del 4 al 23 de octubre 2026.

Massachusetts: del 1 al 14 de octubre 2026.

Michigan: del 3 al 21 de octubre 2026.

Minnesota: del 4 al 13 de octubre 2026.

Mississippi: del 4 al 21 de octubre 2026.

Misuri: del 1 al 22 de octubre 2026.

Montana: del 2 al 6 de octubre 2026.

Nebraska: del 1 al 5 de octubre 2026.

Nevada: del 1 al 10 de octubre 2026.

Nueva Hampshire: 5 de octubre 2026.

Nueva Jersey: del 1 al 5 de octubre 2026.

Nuevo México: del 1 al 20 de octubre 2026.

Nueva York: del 1 al 9 de octubre 2026.

Carolina del Norte: del 3 al 21 de octubre 2026.

Dakota del Norte: 1 de octubre 2026.

Ohio: del 2 al 20 de octubre 2026.

Oklahoma: del 1 al 10 de octubre 2026.

Oregón: del 1 al 9 de octubre 2026.

Pensilvania: 1-10 de octubre 2026

Rhode Island: 1 de octubre 2026

Carolina del Sur: del 1 al 10 de octubre 2026.

Dakota del Sur: 10 de octubre 2026

Tennessee: del 1 al 20 de octubre 2026

Texas: del 1 al 28 de octubre 2026

Utah: 5, 11 y 15 de octubre 2026

Vermont: 1 de octubre 2026

Virginia: del 1 al 7 de octubre 2026

Washington: del 1 al 20 de octubre 2026

Virginia Occidental: del 1 al 9 de octubre 2026

Wisconsin: del 1 al 15 de octubre 2026

Wyoming: del 1 al 4 de octubre 2026

Guam: del 1 al 10 de octubre 2026

Puerto Rico: 4 al 22 de octubre 2026

Distrito de Columbia: del 1 al 10 de octubre 2026

Islas Vírgenes de los Estados Unidos: 1 de octubre 2026.

Aumentos en los pagos de SNAP

El programa social establece los montos para cada familia o beneficiario dependiendo de la cantidad de integrantes que ocupen el hogar afiliado. Anteriormente, los pagos iban desde los $298 dólares por una persona hasta $1,789 dólares para una familia de 8 personas; sin embargo, la entidad ajustó los nuevos montos correspondientes al año fiscal 2027, los cuales entrarán en vigor el próximo jueves 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027.

1 persona – $306 dólares.

2 personas – $562 dólares.

3 personas – $808 dólares.

4 personas – $1.023 dólares.

5 personas – $1,217 dólares.

6 personas – $1,463 dólares.

7 personas – $1,616 dólares.

8 personas – $1,814 dólares.

Cada persona adicional – + $225 dólares.

En algunos estados del país, el beneficio suele equipararse a la elevada inflación, por lo que, en entidades como Alaska o Hawái, el monto podría ser más alto. Anteriormente, ciertos hogares, dependiendo del número de integrantes, cobraban hasta $3,000 dólares.

Sigue leyendo: