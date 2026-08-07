Cambios en SNAP dejarán sin comidas escolares a millones de niños en EE.UU.

Desde que se aprobó la ley emblema One Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump el año pasado, se estableció que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) sería una de las ayudas sociales más golpeadas de los Estados Unidos. No solo se reducirá el número de personas que recibirán los cupones de alimentos, sino que también millones de estudiantes se quedarán sin acceso a desayunos y almuerzos escolares gratuitos.

Especialistas en nutrición y políticas públicas advirtieron que las modificaciones en la ley del presidente Trump podrían tener un efecto directo sobre los programas de alimentación escolar. Esto se debe a que muchos niños califican automáticamente para recibir comidas gratis en sus centros de estudio gracias a que sus familias participan en el programa conocido como los cupones de alimentos SNAP.

De acuerdo con una estimación del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), alrededor de 4.5 millones de personas, entre ellas 1.5 millones de niños, han perdido los beneficios de SNAP desde que entró en vigor la ley.

Otro análisis, realizado por el Urban Institute, calcula que cerca de 18.3 millones de estudiantes en Estados Unidos podrían perder el acceso a comidas escolares gratuitas. Además, el Center for American Progress estima que una familia con dos hijos en edad escolar tendría que destinar alrededor de $2,200 dólares adicionales en alimentos durante el año académico para compensar la pérdida de ese beneficio.

¿Por qué SNAP influye en las comidas escolares?

Los estudiantes que viven en hogares inscritos en SNAP reciben automáticamente el beneficio de comidas escolares gratuitas. Cuando una familia deja de participar en ese programa, también puede perder esa elegibilidad.

La reducción de beneficiarios también afecta a las escuelas que participan en la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP). Este programa federal permite que los planteles con altos niveles de pobreza ofrezcan alimentos gratuitos a todos sus estudiantes sin que cada familia tenga que presentar una solicitud individual.

Si disminuye el número de alumnos vinculados a SNAP, algunas escuelas dejan de cumplir los requisitos para mantener ese programa.

Uno de los primeros distritos escolares en anunciar modificaciones fue Miami-Dade, en Florida. Las autoridades informaron que ya no podrán ofrecer desayunos y almuerzos gratuitos a todos los estudiantes, ya que muchas escuelas dejaron de cumplir con los requisitos del programa CEP. De casi 400 planteles que ofrecían alimentos sin costo durante los últimos cuatro años, solo 121 continuarán dentro del programa.

El distrito implementará un periodo de gracia de 30 días; después de ese plazo, cada almuerzo tendrá un costo de $4.20 dólares por estudiante.

“Estamos intentando utilizar todos los recursos posibles para minimizar al máximo el impacto en los costes del próximo año, porque en los últimos cuatro años no ha habido ninguno”, declaró Luis Díaz, director de operaciones del distrito escolar de Miami-Dade, al Miami Herald.

Familias enfrentarían más trámites y mayores gastos

Los menores que pierdan la elegibilidad automática todavía podrán solicitar comidas gratuitas si sus familias cumplen con los límites de ingresos establecidos por el gobierno federal, sin embargo, el proceso implica completar formularios donde deben reportarse todas las fuentes de ingresos del hogar, un requisito que especialistas consideran complicado para muchas familias con varios empleos o ingresos variables.

“Nuestra organización aboga por las comidas gratuitas para todos, porque muchos niños y familias quedan excluidos del proceso de solicitud”, afirmó Diane Pratt-Heavner, directora de relaciones con los medios de la Asociación de Nutrición Escolar (SNA), en declaraciones a CBS News.

Katie Bergh, especialista en SNAP del CBPP, también expresó preocupación por el efecto que estos cambios podrían generar.

“Una de las cosas que más nos preocupa es el efecto dominó. A medida que los niños pierden el acceso al programa SNAP, el próximo año escolar podrían perder ese vínculo automático con las comidas escolares gratuitas, incluso si aún cumplen los requisitos”, declaró Bergh. “Si las familias pierden no solo el programa SNAP, sino también el acceso a las comidas gratuitas en la escuela, muchas de ellas se enfrentarán a decisiones muy difíciles, en las que tendrán que elegir entre comprar alimentos y pagar otras necesidades esenciales, como el alquiler, los medicamentos o las facturas de los servicios públicos”.

La preocupación aumenta porque el costo de los alimentos continúa siendo elevado y muchas familias ya enfrentan dificultades para cubrir las comidas escolares. Organizaciones dedicadas a la nutrición infantil advierten que garantizar el acceso a los alimentos también influye en el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes, por lo que el alcance de estos cambios podría sentirse tanto en la economía de los hogares como dentro de las aulas.

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