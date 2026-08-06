Walmart enviará pagos a clientes de Los Ángeles: quiénes califican

Comprar en Walmart por internet podría convertirse en una buena noticia para algunos clientes del condado de Los Ángeles. La cadena minorista llegó a un acuerdo para resolver acusaciones relacionadas con el manejo de datos personales de los consumidores y, como parte de ese proceso, destinará un fondo para realizar pagos a quienes cumplan con ciertos requisitos.

El acuerdo involucra tanto a Walmart como a Sam’s Club, empresas que fueron señaladas por presuntamente compartir información personal de sus clientes con compañías de publicidad de terceros sin contar con su autorización. La resolución evita que el caso llegue a los tribunales, ya que ambas partes alcanzaron un arreglo antes de que se presentara una demanda formal.

De acuerdo con las autoridades del condado de Los Ángeles, la investigación surgió por el supuesto uso de herramientas de seguimiento de terceros en el sitio web de Walmart. Estas tecnologías habrían recopilado datos personales y detalles sobre las compras realizadas por los usuarios para compartirlos con empresas dedicadas a la publicidad.

Como parte del acuerdo, Walmart aceptó pagar casi $1 millón de dólres ($908,815 dólares). Ese monto cubrirá la restitución para consumidores afectados, sanciones civiles y los honorarios legales derivados del caso.

Tras anunciarse el acuerdo, Walmart indicó que está satisfecha de haber resuelto el asunto. La empresa no admitió haber cometido alguna irregularidad, pero aceptó cerrar la disputa mediante este arreglo con las autoridades del condado.

¿Quiénes pueden recibir un pago?

El acuerdo contempla la creación de un fondo de $388,815 dólares, destinado exclusivamente a realizar pagos a los clientes que sean elegibles.

Para formar parte del programa de compensación, las personas debieron haber visitado el sitio web de Walmart entre el 1 de enero de 2020 y el 20 de mayo de 2024.

Por ahora, las autoridades no han informado el monto que recibirá cada consumidor, ya que dependerá del proceso de distribución del fondo.

En caso de que parte del dinero no sea reclamado, los recursos restantes serán transferidos al Departamento de Asuntos del Consumidor y de las Empresas del Condado de Los Ángeles (DCBA).

La privacidad de los clientes, en el centro del acuerdo

Las autoridades del condado aprovecharon el anuncio para recordar la importancia de proteger los datos personales de quienes realizan compras por internet.

“Es fundamental proteger la información financiera personal de los consumidores para que no se comparta con terceros sin su consentimiento”, afirmó Rafael Carbajal, director del Departamento de Asuntos del Consumidor y de las Empresas del Condado de Los Ángeles. “Proteger la privacidad de los consumidores es fundamental en esta era digital”.

Este tipo de acuerdos son comunes cuando las empresas buscan evitar procesos judiciales largos y costosos, especialmente en casos relacionados con la privacidad digital y el uso de información personal de los consumidores. Si cumples con los requisitos del acuerdo, podrías tener derecho a recibir un pago como parte de este fondo creado para resolver las reclamaciones relacionadas con el uso de datos personales.

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