Qué hacer si eres víctima de robo de identidad en EE.UU.

Algo que hace peligroso al robo de identidad es la dificultad para darte cuenta. Puede pasar un tiempo considerable hasta que tengas el primer signo de que tus datos personales pudieron haber sido vulnerados. Un préstamo que nunca solicitaste, una tarjeta de crédito desconocida o un aviso de impuestos inesperado pueden ser las primeras señales. Cuando alguien utiliza tu información personal para cometer fraude, actuar rápido es fundamental. Te decimos qué hacer para proteger tu crédito, evitar pérdidas económicas y detener el fraude antes de que empeore.

1. Revisa tu reporte de crédito lo antes posible

Uno de los primeros pasos es verificar si alguien ha intentado abrir cuentas a tu nombre. Para hacerlo, revisa tus reportes de crédito de las tres principales agencias de crédito del país: Experian, TransUnion y Equifax.

Los consumidores pueden obtener reportes gratuitos en el sitio AnnualCreditReport.com, donde es posible revisar la información de cada agencia. Estos documentos muestran préstamos, tarjetas de crédito y consultas realizadas por prestamistas.

En ese reporte, presta especial atención a dos secciones importantes:

Consultas de crédito . Aquí aparecen las empresas que revisaron tu historial cuando alguien solicitó crédito. Si ves una consulta que no reconoces, contacta inmediatamente al prestamista .

. Aquí aparecen las empresas que revisaron tu historial cuando alguien solicitó crédito. . Cuentas abiertas. En esta sección se listan tarjetas o préstamos activos. Si aparece una cuenta que no abriste, comunícate con la institución financiera para iniciar una investigación.

En algunos casos, las entradas desconocidas pueden ser legítimas, por ejemplo, cuando un proveedor financia un teléfono celular. Pero si no puedes confirmar el origen, lo mejor es investigar.

2. Reporta el robo de identidad

Si confirmas que alguien utilizó tu información personal, debes reportarlo lo antes posible. El primer paso es presentar un reporte en el sitio IdentityTheft.gov, administrado por la Comisión Federal de Comercio (FTC). La plataforma ofrece instrucciones paso a paso sobre cómo actuar según el tipo de fraude.

También puedes reportar el caso por teléfono al 877-438-4338.

Dependiendo de la situación, puede ser necesario notificar a otras autoridades como a:

La policía local: algunas instituciones financieras solicitan un reporte policial para investigar el fraude .

. El Servicio de Impuestos Internos (IRS): si robaron tu número de Seguro Social, podrían intentar reclamar tu reembolso de impuestos .

. El Buró Federal de Investigaciones (FBI): si el fraude ocurrió en línea, se puede reportar al Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) .

. El Departamento de vehículos motorizados del estado: si perdiste tu licencia de conducir.

El Departamento de Estado de EE.UU.: si tu pasaporte fue robado.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS): si el fraude ocurrió mediante correo.

3. Coloca una alerta de fraude o congela tu crédito

Las víctimas de robo de identidad tienen derecho a agregar protecciones a su historial crediticio. Dos de las opciones más comunes son la alerta de fraude y el congelamiento de crédito, ambos gratuitos.

Una alerta de fraude obliga a los prestamistas a verificar tu identidad antes de aprobar cualquier crédito a tu nombre. Existen tres tipos:

Alerta inicial: dura un año y puede renovarse. Alerta extendida: disponible para víctimas confirmadas de fraude; dura siete años. Alerta para militares activos: diseñada para miembros del servicio desplegados.

Por otro lado, un congelamiento de crédito bloquea el acceso a tu reporte de crédito. Si un delincuente intenta solicitar crédito, el prestamista no podrá revisar tu historial y la solicitud no se procesará.

Para activar o eliminar estas medidas, debes comunicarte directamente con cada agencia de crédito: Experian, TransUnion y Equifax.

4. Disputa información incorrecta en tu historial

Si el fraude ya afectó tu reporte de crédito, el siguiente paso es corregir la información. Tienes derecho a disputar cualquier dato incorrecto directamente con las agencias de crédito.

Las disputas pueden presentarse en línea, por correo o por teléfono. Cada agencia revisará la información, contactará a los prestamistas y decidirá si el registro debe actualizarse o eliminarse.

Si el mismo error aparece en varios reportes, es necesario presentar una disputa con cada agencia por separado.

El robo de identidad y las estafas en línea son cada vez más comunes, por eso debes mantenerte atento a las señales. También revisar periódicamente el reporte de crédito, monitorear las cuentas financieras y proteger la información personal deberían ser hábitos esenciales en tu vida financiera.

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