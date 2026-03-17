Precio del dólar en México hoy, martes 17 de marzo: ¿bueno para tus remesas?

El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano de este martes 17 de marzo de 2026 afecta a millones de familias hispanas que dependen del envío de dinero desde Estados Unidos.

Hoy, el precio del dólar ronda los $17.95 pesos mexicanos, una cifra que, aunque estable en semanas recientes, refleja cómo las tensiones geopolíticas han afectado el mercado de las divisas.

Durante los primeros días de marzo, la moneda mexicana ha perdido terreno frente al dólar. Este movimiento no es casual. Está ligado a factores internacionales, especialmente al conflicto entre Estados Unidos y Medio Oriente. La incertidumbre ha afectado el mercado petrolero global, en particular el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Ante este escenario, los inversionistas suelen refugiarse en el dólar, fortaleciendo su valor frente a monedas emergentes como el peso.

El nivel actual, cercano a los $18 pesos por dólar, no se observaba desde septiembre de 2025. Posteriormente, el peso había logrado cierta recuperación en los últimos meses del año pasado. Sin embargo, el contexto internacional ha revertido parcialmente esa tendencia.

Tipo de cambio oficial y cotizaciones bancarias

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio FIX se ubica en $17.95 pesos por dólar. Este valor es la referencia oficial en el país. Se calcula mediante un promedio ponderado de operaciones del mercado mayorista y se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Es fundamental para contratos, pagos internacionales y obligaciones en moneda extranjera.

En contraste, el precio que los usuarios encuentran en bancos y casas de cambio varía. Este martes, los rangos son los siguientes:

Afirme: compra en $16.60 pesos y venta en $18.10 pesos .

. Banco Azteca: compra en $16.15 pesos y venta en $18.16 pesos .

. Bank of America: compra en $16.44 pesos y venta en $18.38 pesos.

Banorte: compra en $16.45 pesos y venta en $18.00 pesos.

BBVA: compra en $16.80 pesos y venta en $17.93 pesos.

Grupo financiero Multiva: compra en $17.80 pesos y venta en $17.80 pesos.

Estas diferencias responden a comisiones, costos operativos y estrategias comerciales. Estos valores también pueden variar a lo largo del día por ajustes internos y horarios de cada institución. Por ello, el precio al público suele ser más alto que el FIX.

¿Qué significa esto para las remesas?

Para quienes envían dinero desde Estados Unidos, un dólar más fuerte frente al peso puede representar una ventaja. En términos simples, cada dólar enviado se convierte en más pesos. Esto incrementa el poder adquisitivo de las familias receptoras en México.

Por ejemplo, con un tipo de cambio cercano a los $17.95 pesos mexicanos, una remesa de $200 dólares equivale a aproximadamente $3,590 pesos mexicanos. Si el dólar estuviera en $17.00 pesos, esa misma cantidad sería menor. Por ello, contextos de incertidumbre internacional suelen beneficiar momentáneamente a quienes dependen de estos envíos.

No obstante, este beneficio puede ser temporal. La volatilidad del tipo de cambio implica que los valores pueden cambiar rápidamente a lo largo del día o en cuestión de semanas.

El tipo de cambio FIX brinda una referencia clara, pero no es el precio final que recibirán las personas. Siempre conviene comparar opciones entre bancos y plataformas antes de enviar dinero. Incluso pequeñas diferencias en las comisiones pueden representar montos importantes en el largo plazo.

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