Precios de gasolina en EE.UU. aumentarán tras tensiones en Medio Oriente

La tensión en Medio Oriente no solo se siente en el terreno político y militar, también ha impactado en el terreno de los electrocarburos con remitente al bolsillo de millones de conductores en Estados Unidos. Ante la ofensiva aérea lanzada por Donald Trump junto a Israel contra Irán, los mercados reaccionaron de inmediato. Además de las correspondientes preocupaciones sobre la guerra y una respuesta nuclear del país asiático, la gente se pregunta si esta escalada empujará el precio de la gasolina al alza en las próximas semanas.

Tras los ataques del fin de semana, los precios del petróleo registraron un salto importante en los diferentes tipos de referencia. El crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subió 6.2% hasta ubicarse en $71.19 dólares por barril. Por su parte, el Brent, marcador internacional, avanzó casi 9% y alcanzó $79.31 dólares por barril, su nivel más alto en más de un año. Este repunte se suma a un aumento acumulado de alrededor del 17% en meses recientes.

Una de las mayores preocupaciones de los especialistas tiene que ver con el suministro global de energía, en particular, con lo que pueda ocurrir en el Estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

¿Qué está pasando ya con la gasolina?

Desde el lunes, se vieron los primeros efectos de los precios de la gasolina en las estaciones de servicio de los Estados Unidos. Patrick De Haan, analista de petróleo de GasBuddy, anticipó que algunas estaciones de servicio podrían cobrar hasta 30 centavos más por galón para finales de la semana.

“La mayoría de los conductores deberían prepararse para aumentos graduales esta semana”, declaró De Haan en un informe. “Es probable que las gasolineras de bajo precio se muevan primero y de forma más visible”.

El precio del galón de gasolina el lunes cerró a un promedio nacional apenas por debajo de los $3 dólares ($2.997 dólares), según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Esa cifra ya era superior en 20 centavos a la de inicios de enero. Este martes, el promedio está en $3.109 dólares.

En estados como Illinois, Indiana, Michigan, Ohio y Texas, los incrementos comenzaron a notarse desde el inicio de la semana. Si el petróleo se mantiene elevado, distintos análisis proyectan que el promedio nacional podría superar los $3 dólares por galón en la primera mitad de marzo, e incluso ubicarse entre $3.10 y $3.15 dólares hacia finales de mes.

Hay más riesgo de presión para el verano

Aunque todavía no termina el invierno, en el contexto actual el verano abre la puerta a más preocupaciones de alza, luego de que suele ser la temporada alta de viajes por carretera. Festividades como el Día de los Caídos, el 4 de Julio o el Día del Trabajo impulsan la demanda de combustible. Si el conflicto se prolonga o se expande en la región, el alza del crudo podría intensificarse.

Algunos escenarios plantean que el precio promedio podría escalar hasta $3.50 dólares por galón. En un panorama más extremo, ciertas regiones podrían acercarse a los $4 dólares. En cambio, si la tensión disminuye, el aumento sería más moderado y apenas superaría los niveles del verano pasado, cuando el promedio osciló entre $3.13 y $3.16 dólares.

¿Petróleo de Venezuela puede aliviar la presión?

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero, el gobierno de los Estados Unidos podría haber adelantado un movimiento estratégico en cuanto al combustible se refiere. En su momento, el presidente Donald Trump anticipaba que las grandes compañías petroleras estadounidenses podrían volver a invertir en la industria de Venezuela, uno de los países con la mayor reserva de petróleo del mundo.

¿Coincidencia? En política y economía, y más hablando de Estados Unidos, ningún movimiento parece casual.

El viernes, el secretario de Energía, Chris Wright, declaró que buques con petróleo venezolano ya se dirigen a Estados Unidos. Según explicó, el aumento de oferta podría ayudar a contener los precios.

“Absolutamente, ayuda a empujar los precios de la gasolina hacia abajo”, declaró. “Más crudo venezolano llegando a Estados Unidos y saliendo de Venezuela ayuda a mantener bajos los precios de la gasolina y el diésel”.

Aumento de petróleo impactaría en la inflación

El encarecimiento del petróleo no afecta solo a quienes llenan el tanque, en lo particular; también influiría negativamente en la inflación.

“Incluso si las medidas básicas excluyen los alimentos y el combustible, los aumentos sostenidos del petróleo tienden a repercutir en el transporte, la logística, los costos de los insumos de fabricación y, en última instancia, los precios al consumidor“, aseguró Nigel Green, director ejecutivo de la firma de asesoría de inversiones De Vere Group, en un correo electrónico.

Un repunte inflacionario podría llevar a la Reserva Federal (Fed) a retrasar posibles recortes en las tasas de interés. La próxima reunión del banco central está programada para el 18 de marzo, en un contexto donde los mercados siguen atentos a cualquier señal sobre el rumbo de la política monetaria.

También te puede interesar: