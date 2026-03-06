Retiros anticipados del 401(k) alcanzan récord por estrés financiero

Cada vez más estadounidenses recurrieron a sus ahorros para el retiro como un colchón financiero frente a emergencias. El aumento de precios, los salarios ajustados y las incertidumbres económicas generadas por los aranceles y los conflictos geopolíticos han ocasionado que muchas familias recurran a sus planes de retiro 401(k), sacrificando su jubilación por cubrir sus facturas presentes. Esto es preocupante no solo por el hecho, sino también porque se estableció una nueva marca negativa, según un estudio reciente.

En 2025, 6% de los participantes en planes 401(k) administrados por Vanguard realizaron retiros por dificultades, una cifra récord que refleja el creciente estrés financiero que enfrentan muchos hogares. Esto marca un aumento frente al 5% registrado en 2024, según el informe How America Saves 2026 de Vanguard.

“Dado que ahora es más fácil solicitar un retiro por dificultades y que la inscripción automática está ayudando a más trabajadores a ahorrar para la jubilación, especialmente a los trabajadores con ingresos más bajos, un aumento modesto no es sorprendente”, escribió la firma de Malvern, Pennsylvania.

Los retiros por dificultades, conocidos en inglés como hardship withdrawals, permiten a los empleados acceder a sus fondos de retiro antes de tiempo ante situaciones críticas. Entre las razones más comunes para estas extracciones, según Vanguard, fueron:

Evitar desalojos o ejecuciones hipotecarias (36%) .

. Cubrir gastos médicos (31%).

Pagar matrículas educativas (13%).

Realizar reparaciones en la vivienda (11%).

Financiar la compra de una residencia principal (5%).

A pesar de este incremento, los participantes mantienen una actitud general de ahorro a largo plazo. Los saldos promedio de las cuentas 401(k) aumentaron 13% en 2025, alcanzando $167,970 dólares, mientras que el saldo mediano llegó a $44,115 dólares. Además, 45% de los participantes incrementó su tasa de aportaciones, ya sea de forma automática o voluntaria, igualando el récord del año anterior.

“Con más patrocinadores de planes inscribiendo automáticamente a los trabajadores y con personas ahorrando a mayores tasas, están construyendo balances significativos, y por ello disponen de activos de retiro si ocurre un choque financiero”, comentó Jeff Clark, director de investigación sobre contribuciones definidas en Vanguard. “Inadvertidamente, esto proporciona una red de seguridad financiera porque, si no hubieran sido inscritos automáticamente, quizás no habrían tenido esos activos para emergencias”.

El informe también señala que 13% de los participantes tenía un préstamo activo de su 401(k), mientras que la actividad de retiros por dificultades se mantiene por debajo de los niveles prepandemia, que rondaban el 2% anual. La facilidad para solicitar estos retiros y la inscripción automática han hecho que más trabajadores, especialmente los de ingresos más bajos, puedan acceder a sus fondos cuando enfrentan problemas financieros.

Los cambios legislativos recientes también han ampliado las opciones de retiro anticipado. Las leyes aprobadas en 2018 y 2022 permiten que los empleados retiren fondos sin penalización en casos de abuso doméstico, desastres federales o emergencias financieras, con montos de $1,000 dólares por retiro cada tres años.

No obstante, el estudio Vanguard señala que el retiro mediano fue de $1,900 dólares en 2025. La empresa asegura que los retiros por dificultades aumentaron seis años seguidos después de que se realizó el cambio en la ley.

Si bien el aumento en retiros anticipados indica estrés financiero, el estudio destaca que la mejora en los diseños de planes y el uso de asignaciones administradas profesionalmente ha ayudado a que los trabajadores mantengan un enfoque sólido en sus objetivos de retiro. Más del 69% de los participantes invierte mediante asignaciones gestionadas profesionalmente, lo que reduce la toma de decisiones impulsivas durante la volatilidad del mercado.

También te puede interesar: