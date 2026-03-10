Las acciones se recuperan de pérdidas pese al alza del petróleo

Las bolsas de valores mundiales, incluida la de Estados Unidos, comenzaron la semana con fuertes sobresaltos. Sin embargo, al final de la jornada del lunes, las acciones estadounidenses lograron revertir las pérdidas iniciales, incluso después de que el petróleo superara momentáneamente los $100 dólares por barril debido a las tensiones en Medio Oriente. La recuperación reflejó cómo los inversionistas reaccionan rápidamente a señales políticas y a los movimientos del mercado energético.

Durante gran parte del día, el nerviosismo dominó en Wall Street. El conflicto entre Estados Unidos e Irán generó temores de una posible crisis energética global, especialmente porque el flujo de petróleo a través del estratégico estrecho de Ormuz se vio interrumpido. Esta vía marítima, ubicada frente a la costa iraní, transporta aproximadamente el 20% del suministro mundial de crudo.

A pesar del panorama incierto, los principales índices bursátiles terminaron la sesión en terreno positivo:

El índice S&P 500 subió 56 puntos , equivalente a un aumento de 0.8%, para cerrar en 6,796.

, equivalente a un aumento de 0.8%, para cerrar en 6,796. El promedio industrial Dow Jones también se recuperó tras una fuerte caída intradía de más de 600 puntos y finalizó con un avance de 239 puntos , o 0.5 %, hasta los 47,741.

también se recuperó tras una fuerte caída intradía de más de 600 puntos y , o 0.5 %, hasta los 47,741. Por su parte, el Nasdaq Composite lideró las ganancias con un incremento del 1.4%.

La jornada fue extremadamente volátil en el mercado petrolero. El crudo estadounidense de referencia llegó a cotizar cerca de $120 dólares por barril el domingo por la noche, su nivel más alto desde 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó los precios globales de la energía. Durante la mañana del lunes alcanzó los $119.48 dólares, pero más tarde retrocedió para cerrar en $94.77 dólares.

Después del cierre oficial, el petróleo continuó cayendo con fuerza. Para la tarde, el precio se desplomó por debajo de los $85 dólares por barril. El Brent, referencia internacional, también mostró fuertes fluctuaciones: cerró en $98.96 dólares y luego descendió hacia los $95 dólares.

El giro en los mercados se produjo tras declaraciones del presidente Donald Trump, quien sugirió que el conflicto podría estar llegando a su fin.

“La guerra está muy terminada”, afirmó el mandatario en una declaración en la Casa Blanca.

Estas declaraciones ayudaron a calmar parte de la tensión entre los inversionistas y coincidieron con el descenso del petróleo.

Trump también mencionó la posibilidad de que Estados Unidos tome control del estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio energético mundial. El presidente señaló que su gobierno “podría hacer mucho” respecto a la vía marítima y advirtió a Irán ante la posibilidad de bloquear el paso de los buques petroleros.

El aumento de los precios energéticos ya comienza a sentirse entre los consumidores. En Estados Unidos, el precio promedio nacional de la gasolina subió de $3.48 por galón el lunes a $3.54 dólares este martes, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Hace una semana rondaba los $3 dólares y hace un mes se ubicaba cerca de $2.90 dólares.

También te puede interesar: