5 cosas que el presidente Trump puede hacer para bajar el precio de la gasolina

El aumento reciente en los precios del petróleo ha vuelto a poner el costo de la gasolina en el centro del debate económico en Estados Unidos. El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha generado incertidumbre en los mercados energéticos, lo que ha impulsado el precio del crudo y, en consecuencia, lo que pagan millones de conductores en las estaciones de servicio. Sin embargo, hay algunas acciones que el presidente Donald Trump podría realizar para intentar reducir el costo del combustible. Y aquí te las explicamos.

Uno de los factores clave detrás del encarecimiento del petróleo es la preocupación por el suministro global, en especial, por el estrecho de Ormuz. Este sitio es una ruta marítima estratégica por donde pasa cerca del 20% del petróleo del mundo.

“No hay muchos factores influyentes en este momento”, declaró Patrick De Haan, analista petrolero de GasBuddy, a CBS News. “Lo más importante que podría hacer es conseguir y fomentar la confianza en el Estrecho de Ormuz”.

Terminar la guerra de Irán sería la manera más eficaz para reducir los precios del petróleo y la gasolina, es en lo que coinciden los especialistas. No obstante, pareciera que esa no es una opción para el presidente Trump. Por eso, nos vamos a enfocar en las políticas internas que el mandatario podría ejecutar para mitigar o suavizar el alza de la gasolina, combustible que más interés causa entre los consumidores estadounidenses.

1. Utilizar la Reserva Estratégica de Petróleo

Una de las herramientas más conocidas del gobierno es la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR). Fue creada en la década de 1970 como una reserva de emergencia para proteger a la economía ante interrupciones en el suministro de crudo.

El presidente y el secretario de Energía pueden autorizar la liberación de petróleo almacenado en esta reserva. Incluso se ha discutido la posibilidad de una liberación coordinada con otros países a través de la Agencia Internacional de Energía (IEA), informó Financial Times.

Analistas de JPMorgan estiman que las reservas combinadas podrían liberar alrededor de 1.2 millones de barriles diarios. Sin embargo, advierten que esa cantidad no compensaría una interrupción mayor en el suministro si el flujo de petróleo por el Estrecho de Ormuz se detuviera.

En el pasado, Estados Unidos ya ha recurrido a esta estrategia. En 2022, el gobierno liberó cerca de 200 millones de barriles para contener el aumento de precios, lo que ayudó a reducir la gasolina entre 17 y 42 centavos por galón, según el Departamento del Tesoro.

2. Suspender temporalmente impuestos a la gasolina

Otra opción sería pausar temporalmente los impuestos al combustible. El gobierno federal cobra actualmente 18.4 centavos por galón de gasolina y 24.4 centavos por diésel. Ese dinero se utiliza para financiar el Fondo Fiduciario de Carreteras.

Eliminar temporalmente ese impuesto podría reducir el precio en la bomba. No obstante, hacerlo requeriría que el Congreso apruebe una nueva ley, algo difícil debido a las divisiones políticas en Washington.

Por ello, algunos expertos consideran más probable que los estados decidan suspender o reducir sus propios impuestos al combustible. Estos impuestos estatales varían entre 15 y más de 50 centavos por galón.

3. Limitar las exportaciones de petróleo estadounidense

Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Actualmente, envía al extranjero más de 10 millones de barriles diarios, de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Durante una emergencia nacional, el presidente tiene autoridad legal para restringir las exportaciones de crudo. Esto podría aumentar la oferta disponible dentro del país y ayudar a bajar los precios internos.

4. Suspender temporalmente la Ley Jones

La Ley Jones exige que los productos transportados entre puertos estadounidenses se muevan en barcos construidos, registrados y operados por Estados Unidos.

En situaciones de emergencia o por razones de defensa nacional, el gobierno puede suspender temporalmente esta ley. Hacerlo permitiría transportar combustible de manera más flexible dentro del país, lo que podría ayudar a mejorar el suministro en ciertas regiones.

Analistas de JPMorgan señalan que combinar esta medida con la liberación de petróleo de la reserva estratégica podría aumentar su efectividad para estabilizar los precios.

5. Relajar las reglas de verano para la gasolina

Durante el verano, el gobierno federal prohíbe la venta de una mezcla de gasolina llamada E15 entre el 1 de junio y el 15 de septiembre. Esta mezcla contiene más etanol y puede evaporarse con mayor facilidad en climas cálidos, lo que contribuye a la contaminación del aire.

Sin embargo, el E15 suele ser más barato que otras mezclas de gasolina. Si el gobierno permite su venta durante los meses de verano, se ampliaría la oferta de combustible en el mercado.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ya ha emitido exenciones de emergencia en el pasado para permitir su venta.

