Elon Musk presenta XMoney, su nueva plataforma de pagos digitales

La red social X está a punto de sumar una nueva función clave. Elon Musk confirmó el lanzamiento de XMoney, una plataforma de pagos digitales integrada directamente en la aplicación, que permitirá a los usuarios enviar dinero, gestionar una billetera virtual y realizar transacciones sin salir de la red social. El servicio comenzará con un acceso anticipado en abril de 2026 para un grupo limitado de usuarios en Estados Unidos.

La herramienta forma parte de la estrategia de Musk para convertir X en una plataforma multifuncional que combine redes sociales, comunicación y servicios financieros en un mismo ecosistema digital.

El proyecto XMoney también representa un regreso de Musk al sector financiero digital. En la década de 1990 cofundó X.com, un banco en línea que más tarde evolucionó hasta convertirse en PayPal.

¿Qué es XMoney?

XMoney es una billetera digital vinculada a las cuentas de usuarios de X. Permitirá realizar pagos de persona a persona (P2P), similares a los que actualmente ofrecen aplicaciones como PayPal, Venmo o Zelle.

Los usuarios podrán enviar y recibir dinero directamente desde la aplicación. También podrán depositar fondos en su cuenta y vincular una tarjeta de débito para realizar pagos o transferencias.

El sistema funcionará mediante la red Visa Direct, gracias a una alianza entre la plataforma X y la empresa de pagos Visa. Esta infraestructura permitirá transferencias rápidas y la financiación de la billetera digital.

Elon Musk describió anteriormente la plataforma como un servicio “destinado a ser el lugar donde estará todo el dinero”.

Funciones financieras y recompensas

Además de los pagos entre usuarios, XMoney incluirá varias herramientas financieras, como depósitos bancarios, gestión de pagos y la posibilidad de realizar operaciones financieras básicas dentro de la aplicación.

La plataforma también ofrecerá tarjetas de débito, tanto virtuales como físicas, vinculadas a la cuenta del usuario. Estas tarjetas permitirán realizar compras en línea y en comercios.

Otro incentivo será un sistema de recompensas. Según la información disponible, los usuarios podrían recibir cerca de un 1% de reembolso en compras realizadas con estas tarjetas.

También se ha mencionado la posibilidad de ofrecer un rendimiento anual de hasta 6% sobre los saldos almacenados en la plataforma, una cifra superior a muchas cuentas de ahorro tradicionales en Estados Unidos.

Cómo será el lanzamiento inicial de XMoney

XMoney comenzará a operar primero en Estados Unidos. La plataforma cuenta con licencias para operar en más de 40 estados y en Washington D. C. a través de la subsidiaria X Payments.

El objetivo inicial es probar el sistema con usuarios seleccionados a partir de abril y antes de expandir el servicio a una audiencia más amplia.

Un ejemplo de este acceso anticipado lo compartió el actor William Shatner, conocido por su participación en Star Trek. El actor publicó capturas de pantalla de su invitación para registrarse en la versión beta de la aplicación.

Shatner utilizó esta oportunidad para promover una causa benéfica. Anunció que ofrecería cerca de 100 invitaciones para probar XMoney a cambio de donaciones de $1,000 dólares para la organización William Shatner’s Hollywood Charity Horseshow.

Críticas y expectativas sobre XMoney

El desarrollo de la plataforma también ha generado cuestionamientos regulatorios. En mayo de 2025, funcionarios de Nueva York enviaron una carta al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York solicitando que no se autorizara la licencia de la aplicación.

“(Musk) ha participado en un patrón de conducta imprudente, tanto en negocios como en el gobierno, que ha puesto a los consumidores en riesgo y ha demostrado una falta de carácter y aptitud general”, señala el documento.

A pesar de estas críticas, algunos expertos creen que el proyecto tiene potencial.

“Cualquier cosa en la que Elon se enfoque tiene una buena probabilidad de éxito”, aseguró Scott Devitt, analista de Wedbush Securities, a CBS News.

Además, hay una fuerte expectativa de que la nueva billetera permita pagos con criptomonedas. No obstante, a pesar de las especulaciones, Musk y su empresa no han confirmado algún plan concreto al respecto. XMoney se lanzará inicialmente como un producto exclusivo de moneda fiduciaria, utilizando dólares estadounidenses y con una infraestructura tradicional.

Dogecoin, la criptomoneda meme de la que Musk ha comentado especial fascinación en otras ocasiones, ganó valor brevemente un poco tras el anuncio de XMoney. Actualmente, ha caído un 2.5% en las últimas 24 horas, junto con una caída general en los precios de las criptomonedas.

