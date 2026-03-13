PIB de EE.UU. fue de 2.1% a finales del 2025, más bajo de lo estimado

El crecimiento económico de Estados Unidos cerró 2025 con una ligera corrección a la baja. Nuevos datos oficiales muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) del país avanzó 2.1% durante el año, una cifra menor a la estimada inicialmente. El ajuste refleja un enfriamiento de la actividad económica, especialmente en los últimos meses del año.

La actualización fue publicada por la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos (BEA) como parte de su segunda estimación del PIB correspondiente al cuarto trimestre de 2025. El informe indica que la economía creció a un ritmo anual de 0.7% entre octubre y diciembre, una cifra considerablemente menor al desempeño registrado en el trimestre anterior.

En términos anuales, la economía estadounidense mantuvo un crecimiento moderado. El PIB real aumentó 2.1% en 2025, una revisión de 0.1 puntos porcentuales menos que la estimación inicial de 2.2%. El resultado también quedó por debajo del crecimiento de 2.8% registrado en 2024.

“Esto significa que las cosas podrían ser más frágiles ahora de lo que sabemos”, comentó Elizabeth Renter, economista sénior de NerdWallet, en un correo electrónico. “Tenga en cuenta que estos son datos de enero y muchas cosas han ocurrido en las últimas semanas“.

Para comparar, el PIB creció 4.4% en el tercer trimestre de 2025, lo que evidencia una desaceleración importante hacia el final del año. Además, el crecimiento del cuarto trimestre fue revisado 0.7 puntos porcentuales a la baja respecto a la estimación preliminar publicada previamente.

Según la BEA, el avance económico en ese periodo fue impulsado principalmente por el aumento en el gasto de los consumidores y por mayores niveles de inversión. Sin embargo, estos factores positivos fueron parcialmente compensados por una reducción en el gasto del gobierno y por una caída en las exportaciones.

Las importaciones también disminuyeron durante el cuarto trimestre. Dado que las importaciones se restan en el cálculo del PIB, este movimiento contribuyó parcialmente al crecimiento económico, aunque en menor medida de lo estimado anteriormente.

Otro indicador relevante del informe es el de ventas finales reales a compradores privados nacionales, que combina el gasto del consumidor y la inversión fija privada. Este indicador aumentó 1.9% en el cuarto trimestre, aunque también fue revisado a la baja frente al cálculo previo.

Uno de los factores que influyó en la desaceleración económica fue el cierre parcial del gobierno federal ocurrido entre octubre y noviembre de 2025. De acuerdo con datos citados por medios estadounidenses, el gasto y la inversión del gobierno federal cayeron a un ritmo de 16.7%, lo que redujo el crecimiento económico del cuarto trimestre.

El reporte también incluye datos relacionados con la inflación. El índice de precios de las compras internas brutas aumentó 3.8% en el cuarto trimestre, mientras que el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE), una de las medidas clave utilizadas por la Reserva Federal, subió 2.9%.

Si se excluyen los precios de alimentos y energía, el índice PCE registró un incremento de 2.7%, cifra que se mantuvo sin cambios respecto a la estimación anterior. En términos anuales, tanto el índice de precios PCE como el índice de compras internas aumentaron 2.6% durante 2025, mientras que el indicador subyacente subió 2.8%.

“Los últimos datos sobre la inflación del gasto en consumo personal nos indican que el panorama inflacionario no era alentador incluso antes de la crisis de Oriente Medio”, señaló Sonu Varghese, jefe de estrategia macroeconómica de Carson Group, en un correo electrónico.

Los datos del PCE también mostraron que el gasto de los consumidores se mantuvo relativamente estable en enero tras ajustarlo a la inflación, mientras que el gasto en bienes disminuyó.

La Reserva Federal se encuentra en una situación compleja. Debido a la desaceleración económica, los funcionarios del banco central no pueden estimular la economía con una reducción de tasas de interés, luego de que la inflación persiste. En este sentido, lo más factible es que la Fed opte por mantener los tipos sin cambios en la reunión de la próxima semana.

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