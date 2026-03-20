¿Costco subirá el precio de sus hot dogs? Esto dijo su director ejecutivo

En un entorno donde la inflación ha encarecido gran parte de los alimentos fuera del hogar, pocas ofertas generan tanta atención como el clásico combo de hot dog con bebida de Costco Wholesale. Este producto, conocido por su precio estable desde hace décadas, vuelve a ser tema de conversación tras las declaraciones de su director ejecutivo, quien despejó dudas sobre un posible aumento y reafirmó el compromiso de la compañía con mantener su valor histórico.

El combo de hot dog y bebida, con un precio de $1.50 dólares, se ha mantenido sin cambios durante aproximadamente 40 años. El costo de los alimentos preparados ha aumentado de forma constante. Costco se muestra como la excepción a la regla en este contexto inflacionario, y no solo de la última época, lo es de las últimas décadas.

¿Pero eso podría cambiar?

En una grabación de la compañía para sus redes sociales, Ron Vachris, actual director ejecutivo de Costco, fue contundente a la hora de hablar sobre el futuro del precio del hot dog.

“El precio del hot dog no cambiará mientras yo esté aquí”, afirmó Vachris. “Calidad increíble, valor increíble”.

El CEO de Costco fulmina las especulaciones y confirma que el precio del popular paquete de hot dog con bebida no está en riesgo de subir en el corto plazo.

La historia de este producto se remonta a los años 80, cuando comenzó como una iniciativa sencilla dentro de un almacén en Portland, Oregón Con el paso del tiempo, la propuesta evolucionó hasta convertirse en un elemento central de la experiencia de compra en Costco, al punto de convertirse en un referente cultural dentro de la industria minorista y mayorista estadounidense.

Más allá del precio, el hot dog de Costco se ha convertido en un símbolo corporativo comparable con otros íconos de grandes marcas. Para la empresa, no se trata únicamente de vender un producto barato, sino de mantener una promesa de valor hacia sus clientes. En ese sentido, analistas del sector consideran que preservar este precio es una estrategia deliberada y no casual.

“Decir que los precios del hot dog no subirán es similar a que Costco renueve su compromiso de ofrecer valor al pueblo estadounidense”, declaró Neil Saunders, director general de GlobalData Retail, a USA Today. “El precio del hot dog es simbólico para Costco, y es algo que están determinados a proteger a toda costa”.

El combo de hot dog sigue siendo uno de los consentidos entre los clientes de Costco. En el año fiscal 2025, vendieron más de 245 millones de unidades, consolidándolo como uno de los productos más populares dentro de sus patios de comida. Este volumen demuestra que, además de ser económico, sigue siendo altamente demandado por los clientes.

Aun con todas esas unidades vendidas, no podríamos decir que por esa razón Costco genera ganancias millonarias. En realidad, la estrategia de los perritos calientes fomenta fidelidad y se mide en cuotas de membresía. Las cuotas de membresía representaron aproximadamente el 64% de las ganancias de Costco en el año fiscal 2025.

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