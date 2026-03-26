Buscan limitar pagos del Seguro Social: ¿a quiénes afectaría?

Una propuesta que buscaría limitar los pagos del Seguro Social encendió las alarmas de millones de jubilados en Estados Unidos. La sola idea de que se aplique un tope en los beneficios despierta dudas sobre si todos los beneficiarios podrían recibir menos dinero en el futuro. Sin embargo, la propuesta que circula actualmente no apunta a la mayoría de los adultos mayores, sino a un grupo muy específico con ingresos elevados.

El planteamiento surgió a través del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB), un centro de análisis independiente que propone establecer un límite anual a los beneficios. La iniciativa sugiere fijar un tope de $100,000 dólares para parejas jubiladas y de $50,000 dólares para beneficiarios individuales. Este esquema, conocido como “límite de seis cifras”, busca reducir el gasto del programa y ayudar a evitar su insolvencia proyectada para 2032.

A pesar de lo que podría pensarse, esta medida no impactaría a la mayoría de los beneficiarios. Según el análisis del CRFB, menos del 2% de los más de 56 millones de personas mayores de 65 años que reciben Seguro Social alcanzan estos niveles de ingresos. En los primeros años de implementación, incluso, solo afectaría a aproximadamente el 0.05% de las parejas con mayores recursos, aquellas con ingresos de jubilación superiores a $2.5 millones de dólares anuales.

“Los adultos mayores más ricos están recibiendo por primera vez $100,000 dólares en beneficios del Seguro Social”, aseguró Marc Goldwein, director sénior de políticas del CRFB, a CBS News. “Este es un programa que, cuando se creó, era una medida de protección contra caer en la pobreza. El hecho de que un programa de apoyo al ingreso pague seis cifras es un poco absurdo”.

Actualmente, el fondo fiduciario del Seguro Social enfrenta una presión creciente debido al envejecimiento de la población y al aumento en el número de jubilados. De no tomarse medidas, expertos advierten que el programa podría sufrir recortes automáticos cercanos al 20% o incluso al 24% en los beneficios para todos los beneficiarios una vez que los recursos se agoten.

De acuerdo con estimaciones del CRFB, aplicar este límite podría generar ahorros de hasta $190 mil millones de dólares en una década. Además, permitiría cerrar al menos el 20% del déficit proyectado del sistema. En algunos escenarios, si se combina con otras reformas fiscales, incluso podría extender la solvencia del programa por varios años adicionales.

El diseño de la propuesta contempla ajustes para evitar afectar a las clases medias y bajas. Por ejemplo, el límite podría indexarse a la inflación o al crecimiento salarial. De esta manera, se busca que el impacto se mantenga concentrado en los beneficiarios de mayores ingresos con el paso del tiempo.

La propuesta también plantea variaciones dependiendo de la edad de retiro en la que se reclamen los beneficios del Seguro Social. Una pareja que retrase su jubilación hasta los 70 años podría tener un límite más alto, cercano a $124,000 dólares anuales. En cambio, quienes comiencen a recibir beneficios a los 62 años tendrían un tope menor, alrededor de $70,000 dólares.

Actualmente, el beneficio promedio mensual para un trabajador jubilado es de aproximadamente $2,071 dólares. Esta cifra está muy por debajo del límite propuesto, lo que refuerza la idea de que la gran mayoría de los beneficiarios no vería cambios directos en sus pagos.

La Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP), reconocido organismo que defiende los derechos de las personas adultas en los Estados Unidos, expresó su rechazo.

“Las propuestas que se centran en limitar el Seguro Social no abordan el problema que tiene el Congreso: garantizar que cada estadounidense reciba cada dólar que ha ganado”, señaló Jenn Jones, vicepresidenta de seguridad financiera de AARP. “Peor aún, ideas como esta corren el riesgo de convertirse en una vía indirecta para recortes más amplios”.

El tiempo sigue corriendo y, sin la acción del Congreso, los fondos fiduciarios del Seguro Social se agotarán muy pronto. A pesar de lo que menciona la AARP, de no haber recortes ahora para un sector que probablemente tiene mayores ingresos, los cálculos señalan que todos los beneficiarios sufrirán reducciones en sus beneficios en alrededor de 6 años. Hay otro tipo de propuestas, sí; pero aquí lo importante es que se empiece a ejecutar alguna por parte del gobierno de los Estados Unidos para evitar que los jubilados reciban menos beneficios para los que califican.

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