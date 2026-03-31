Los 10 empleos mejor pagados para mujeres en 2026

Elegir una carrera bien remunerada sigue siendo una de las decisiones más importantes para millones de jóvenes, especialmente para las mujeres en los Estados Unidos. Aunque el acceso a la educación ha crecido significativamente, el reto ahora es identificar qué profesiones ofrecen mejores salarios y oportunidades reales de crecimiento en 2026.

Hoy, las mujeres no solo lideran en niveles educativos, con mayoría en licenciaturas, maestrías y doctorados; también dominan varios sectores laborales con sueldos altos. Aun así, persiste una importante brecha salarial con sus contrapartes varones. De acuerdo con el Instituto de Política Económica, las mujeres ganan en promedio 18.6% menos que los hombres, incluso considerando factores socioeconómicos.

“Es realmente deprimente decirlo, pero no veo que esto se cierre en esta vida”, comentó Eva Chan, la experta en carreras Resume Genius, un sitio web para buscar empleo.

Los empleos que te presentaremos destacan por combinar buenos ingresos, alta participación femenina y perspectivas de crecimiento, según USA Today. Muchos están ligados a la salud o a posiciones de liderazgo, y requieren habilidades técnicas y de comunicación bien desarrolladas.

1. Patóloga del habla y lenguaje (Logopeda)

Este es uno de los campos con mayor presencia femenina: el 95% de quienes lo ejercen son mujeres. El salario promedio es de $95,410 dólares al año.

Estas profesionales trabajan con pacientes que presentan dificultades para hablar, comunicarse o tragar, ya sea por condiciones médicas o del desarrollo. Generalmente, se requiere una maestría.

2. Terapeuta ocupacional

Con un 88% de participación femenina, este empleo ofrece un ingreso promedio de $98,340 dólares. Su labor consiste en ayudar a personas a recuperar habilidades para su vida diaria tras enfermedades o lesiones. Es un campo con crecimiento constante y alta demanda.

3. Enfermera practicante (Nurse Practitioner)

El 88% de este sector está compuesto por mujeres. Por su parte, el salario promedio es de $132,050 dólares, con uno de los crecimientos más altos proyectados. Estas profesionales brindan atención médica avanzada y suelen especializarse en áreas como salud mental o geriatría.

4. Gerente de recursos humanos

Este puesto cuenta con una participación femenina del 76% y un salario promedio de $140,030 dólares. Se encargan de la contratación, gestión del talento y resolución de conflictos laborales dentro de las empresas.

5. Gerente de servicios médicos y de salud

El 74% de estos cargos está ocupado por mujeres, mientras que el ingreso promedio es de $117,960 dólares. Su función es coordinar operaciones en hospitales o clínicas, supervisar personal y administrar presupuestos.

6. Asistente médico

Con un 73% de mujeres en el campo, este trabajo ofrece ingresos de $133,260 dólares. Trabajan junto a médicos en el diagnóstico y tratamiento de pacientes. Requiere estudios de posgrado y tiene una fuerte demanda laboral.

7. Gerente de relaciones públicas y recaudación

Su trabajo es gestionar la imagen pública de organizaciones y liderar estrategias de comunicación por un salario promedio de $132,870 dólares. Además, el 70% de quienes ocupan estos puestos son mujeres.

8. Veterinaria

Con un salario promedio de $125,510 dólares, el 69% de las veterinarias que atienden animales, diagnostican enfermedades y realizan tratamientos médicos son mujeres.

9. Farmacéutica

Esta profesión requiere una alta preparación académica, incluyendo un doctorado en farmacia y licencia estatal, lo que no impide que las mujeres representen el 60%. Con tanta exigencia académica, el salario es considerable, es bueno, con un promedio de $137,480 dólares.

10. Gerente financiero

Aunque la participación femenina es menor en comparación con otros de la lista (53%), sigue siendo mayoría. Es el empleo mejor pagado, con un salario promedio de $161,700 dólares. ¿Y qué tienen que hacer? Analizar finanzas, crear presupuestos y proyectar ingresos para empresas o personas que deseen mejorar la administración de su dinero.

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