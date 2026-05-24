Newsom solicita a Trump declarar estado de emergencia federal en el condado de Orange

El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una solicitud al presidente Donald Trump para que se declare el estado de emergencia por el incidente químico que ocurre en la ciudad de Garden Grove, en el condado de Orange.

La solicitud de Newsom ocurre después de las medidas que adoptó el estado de California para proteger la seguridad pública, desplegar recursos y apoyar los esfuerzos de los servicios de emergencia locales, con una declaración de emergencia en el condado de Orange que emitió el gobernador este sábado.

We have requested that President Trump issue an emergency declaration to support response operations in Orange County.



For more than 48 hours, @Cal_OES and state agencies have been on the ground supporting impacted communities, protecting public safety, and assisting local… pic.twitter.com/wUpvgfDgji — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) May 24, 2026

“En California no esperamos a que ocurra un desastre, actuamos con anticipación para proteger vidas y comunidades“, declaró el gobernador Newsom en un comunicado de prensa.

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“Trabajando en conjunto con nuestros socios locales y federales, fortalecemos nuestra capacidad de respuesta rápida y eficaz en Garden Grove y las comunidades aledañas, garantizando que los equipos de primera respuesta cuenten con los recursos necesarios para mantener a salvo a la población”, agregó.

De acuerdo con la oficina del gobernador, Newsom presentó la solicitud al presidente la noche de este sábado, después de que el gobierno estatal emitiera unas horas antes la declaración de emergencia para el condado de Orange.

La Casa Blanca no ha emitido ninguna respuesta a la solicitud del gobierno de California.

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Una declaración de emergencia federal es un paso formal que daría oportunidad a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de proporcionar recursos de apoyo a los gobiernos estatales y locales en su respuesta a una crisis.

Según la oficina del gobernador, el apoyo de FEMA incluirá la financiación federal compartida para servicios como evacuaciones, refugios y asistencia médica de emergencia.

La declaración también contribuiría al pago de horas extras y al equipo para los servicios de emergencia locales, y permitiría que el personal de FEMA y el equipo federal especializado se unieran a la operación.

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La declaración de emergencia es una medida proactiva, según la oficina del gobernador Newsom, y es diferente a la declaración presidencial de desastre mayor, que se emite después de que ya ha ocurrido un evento significativo.

El jueves se reportó una fuga de metacrilato de metilo, una sustancia química altamente tóxica y explosiva que se utiliza en la fabricación de plásticos acrílicos, en las instalaciones de GKN Aerospace, en la ciudad de Garden Grove, en el condado de Orange.

Ante el peligro de un derrame de la sustancia química de un depósito con capacidad de 34,000 galones, o de que ocurra una explosión, las autoridades emitieron una orden de evacuación para más de 50,000 residentes.

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Durante una revisión que se llevó a cabo la noche de este sábado, equipos de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) descubrieran una grieta por la que se derrama la sustancia tóxica, así como un aumento de la temperatura, lo que eleva el peligro de una explosión.

“Esto no es una medida de precaución. Esto va a fallar y no sabemos cuándo“, declaró el jefe de división de la OCFA, Craig Covey, la semana pasada después de que ocurrió el incidente.

Covey dijo que los servicios de emergencia están haciendo todo lo posible para encontrar la manera en que se pueda prevenir una tragedia mayor.

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“Literalmente, quedan dos opciones: una, que el tanque falle y derrame un total de entre 6,000 y 7,000 galones de sustancias químicas muy peligrosas; o dos: que el tanque sufra una fuga térmica y explote”, advirtió el jefe de división de la OCFA.

Escuelas cerradas hasta nuevo aviso

Varias escuelas del condado de Orange permanecen cerradas hasta nuevo aviso tras la emergencia que se declaró desde este jueves en las instalaciones de GKN Aerospace, en la ciudad de Garden Grove.

La instalación industrial se encuentra en el área de Western Avenue y Chapman Avenue, lo que obligó a emitir órdenes de evacuación a más de 50,000 residentes.

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Ante la emergencia, funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove informaron que el cierre afecta a las siguientes escuelas.

Barker Elementary School

Bryant Elementary School

Carver Elementary School

Enders Elementary School

Garden Park Elementary School

Lawrence Elementary School

Wakeham Elementary School

Patton Elementary School

Bell Intermediate School

Alamitos Intermediate School

Pacifica High School

Rancho Alamitos High School

Skylark Preschool

Maintenance and Operations Facility

Lampson Bus Yard

La emergencia no solo impacta a las escuelas de Garden Grove. En el distrito escolar de Magnolia, los estudiantes de Esther L. Walter School fueron reubicados en el campus de Dr. Jonas E. Salk School.

En el mismo distrito escolar, los alumnos de Robert M. Pyles STEM Academy fueron trasladados a la Mattie Lou Maxwell Elementary School.

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Funcionarios de otros distritos escolares declararon este sábado que no se sabía con certeza si las escuelas afectadas reanudarían actividades este martes después del feriado del Memorial Day.

Funcionarios de salud pública del condado de Orange advirtieron que la exposición al metacrilato de metilo puede causar irritación en los pulmones y las fosas nasales, náuseas, mareos y, en casos más graves, dificultad respiratoria.

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