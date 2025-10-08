Los Ángeles evalúa declarar estado de emergencia por redadas de ICE

El condado de Los Ángeles evalúa declarar un estado de emergencia ante los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Junta de Supervisores votó este martes para que la Oficina del Asesor Jurídico del Condado elabore una declaración de estado de emergencia debido al impacto económico que han ocasionado las redadas de ICE, según informó “Los Angeles Daily News”.

Entre los impactos están los arrestos de los sustentadores de familia durante redadas que han dejado a las familias sin poder pagar el alquiler, comprar comida y ropa para sus hijos, además de los efectos de hacer que muchos inmigrantes permanezcan en casa y no acudan a trabajar debido al miedo.

De los cinco supervisores que votaron la moción, únicamente la presidenta de la junta, Kathryn Barger, votó en contra, al mencionar que el condado podría enfrentar desafíos legales por la declaración de emergencia.

En un comunicado, las supervisoras Lindsey Horvath y Janice Hahn dijeron que la declaración era necesaria para proteger a los residentes del condado de Los Ángeles.

Horvath expresó que los operativos de las agencias federales de inmigración estaban obligando a las personas a elegir entre permanecer a salvo o conservar su vivienda.

“Declarar una emergencia local es nuestra manera de contraatacar: con cuidado, con coordinación y con todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades inmigrantes”, agregó Horvath.

La supervisora Hahn dijo que las redadas sin precedentes de ICE en lugares de trabajo, dirigidas a inmigrantes trabajadores y no a delincuentes, estaban destrozando comunidades, dejando a familias sin sustento y creando miedo y caos en los vecindarios inmigrantes.

“Mientras lidiamos con la crueldad y el desprecio de la ley por parte de ICE, creo que es importante que tengamos todas las herramientas a nuestra disposición, incluyendo los poderes de emergencia”, expresó Hahn.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles someterá a aprobación la declaración del estado de emergencia el 14 de octubre.

