Agentes federales arrestan a inmigrante en lavado de autos en Los Ángeles

Agentes federales de inmigración arrestaron a un inmigrante durante una redada que llevaron a cabo este sábado en un lavado de autos en la comunidad de San Pedro, en la ciudad de Los Ángeles.

El operativo ocurrió en Lucky 7 Car Wash, localizado en 777 Miraflores Avenue, cerca de la intersección con North Gaffey Street, en San Pedro.

Alrededor de media docena de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) irrumpieron en las instalaciones del negocio, operativo que fue grabado en video por varios testigos.

“Hay angustia, hay confusión y mucho miedo“, dijo a la Cadena Fox Merci Macatrao, miembro de la Patrulla de Paz del Área del Puerto, un grupo comunitario que ayuda a las personas que son objetivo de los agentes de CBP y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El activista expresó que acudió al negocio de lavado de autos después de escuchar que habían observado la presencia de agentes federales de inmigración.

“Un miembro de la comunidad nos alertó de que este lavado de autos, Lucky 7, había sido allanado por ICE y se había llevado a un miembro de la comunidad“, agregó Macatrao.

Desde el 6 de junio, las agencias federales de inmigración, como ICE, CBP y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no detienen los operativos para arrestar a inmigrantes indocumentados y deportarlos del país.

En julio, una jueza federal ordenó la suspensión temporal de las redadas en el sur de California tras determinar que las personas eran detenidas por la apariencia de las personas, los lugares de trabajo y por su acento al hablar.

La administración Trump presentó una apelación por la decisión judicial, pero la instrucción fue ratificada en agosto por un tribunal de apelaciones.

Sin embargo, el mes pasado, la Corte Suprema levantó la orden de restricción, lo que permitió a las agencias federales continuar con sus operativos de inmigración generalizada en Los Ángeles y en el sur de California.

“Esta decisión es una victoria para la seguridad de los estadounidenses en California y para el Estado de derecho. El DHS continuará arrestando y deportando a los inmigrantes ilegales criminales que @MayorOfLA está protegiendo”, publicó el DHS tras la decisión de la Corte Suprema.

Macatrao consideró que los operativos que lleva a cabo ICE no solo afectan a las familias, sino también a algunas pequeñas empresas de Los Ángeles.

“Esto es traumático para ellos, es traumático para sus familias“, mencionó el miembro de la Patrulla de Paz del Área del Puerto.

“Sé que muchos lavados de autos enfrentan ahora tiempos inciertos y han contratado a la mitad del personal, o el personal tiene demasiado miedo de venir (a trabajar”, añadió el defensor de la comunidad inmigrante.

Uno de los operativos de inmigración en negocios de lavado de autos ocurrió el 13 de septiembre, cuando los agentes de ICE arrestaron a siete empleados del Bixby Knolls Car Wash, en Long Beach.

Días después, el 30 de septiembre, 10 empleados del Madrona Car Wash, en Torrance, fueron detenidos durante una redada de inmigración.

En relación con el operativo de este sábado en San Pedro, la asistente del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó el arresto de una persona por parte de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza.

“El 4 de octubre de 2025, durante un operativo selectivo en San Pedro, California, la CBP arrestó a un inmigrante indocumentado que violó las leyes de inmigración en nuestro país”, dijo McLaughlin en un comunicado.

La funcionaria reiteró que las personas que no tienen la documentación migratoria pueden controlar su salida con la aplicación CBP Home, con la oferta de un pago de $1,000 dólares y un vuelo gratis para aquellos que se autodeporten.

“Animamos a todas las personas que se encuentran aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y reservar la oportunidad de regresar a los Estados Unidos de la manera correcta para vivir el sueño americano”, agregó.

McLaughlin dijo que, de lo contrario, las personas que sean arrestadas por no tener la documentación migratoria al corriente, serán deportadas sin tener derecho a regresar.

