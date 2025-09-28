Mujeres acusadas de acosar a agente de ICE en Los Ángeles

Tres mujeres fueron acusadas por un jurado federal de seguir a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el centro de Los Ángeles hasta su domicilio y publicar su dirección en las redes sociales, dijo este viernes el Departamento de Justicia (DOJ).

Las mujeres fueron identificadas como Cynthia Raygoza. de 37 años y residente de Riverside; Sandra Carmona Samane, de 25 años y residente de Panorama City, y Ashleigh Brown, de 38 años y residente de Aurora, Colorado.

Federal grand jury charges three women with following ICE agent home from work and livestreaming his home address on Instagram https://t.co/4pX4GRMp4P — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) September 26, 2025

De acuerdo con un comunicado de prensa del DOJ, las tres mujeres están acusadas de un cargo de conspiración y un cargo de divulgación pública de información personal de un agente federal.

En la acusación formal, se alega que, a finales de agosto, las tres mujeres siguieron al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde el centro de Los Ángeles hasta su domicilio personal.

“Las acusadas transmitieron en vivo en sus cuentas de Instagram su persecución de la víctima y dieron instrucciones mientras la seguían hasta su casa, animando a sus espectadores a compartir la transmisión en vivo”, dijo el DOJ en un comunicado de prensa.

De acuerdo con los fiscales, después de llegar al domicilio del agente, las mujeres comenzaron a gritar: “¡Su vecino es ICE!”, “¡ICE vive en tu calle y deberías saberlo!” y “¡La migra vive aquí!“.

Las mujeres también son acusadas de hacer pública la dirección del agente de ICE en Instagram e incitar a la gente a que acudiera al lugar.

Ashleigh Brown es acusada en otro caso por separado de agresión a un agente federal, mientras que Raygoza es buscada actualmente por las fuerzas del orden, de acuerdo con las autoridades.

“La conducta de estas acusadas es profundamente ofensiva para los agentes del orden y sus familias. Si amenaza, divulga información confidencial o daña de cualquier manera a uno de nuestros agentes o empleados, se enfrentará a un proceso judicial y a una pena de prisión”, dijo el fiscal federal Bill Essayli.

El DOJ dijo que Brown y Samane fueron arrestadas por denuncias penales. Brown está bajo custodia federal sin derecho a fianza, mientras Samane está en libertad bajo fianza de $5,000 dólares. Sus comparecencias están programadas para el 30 de septiembre y 9 de octubre.

Las autoridades continúan buscando a Raygoza.

Si son declaradas culpables, las mujeres podrían enfrentar un máximo de cinco años de prisión federal por cada uno de los cargos.

