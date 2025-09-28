Mujer hospitalizada tras ser arrestada por ICE en Home Depot de Los Ángeles

Una mujer que se identificó como ciudadana estadounidense tuvo que ser trasladada a un hospital después de ser arrestada por agentes de ICE durante un operativo de inmigración la mañana de este sábado en un Home Depot de Los Ángeles.

El incidente ocurrió a las 8:45 a.m. en el Home Depot ubicado en Slauson Avenue y Fairfax Avenue, en el área de Ladera Heights. De acuerdo con testigos, la mujer estaba vigilando el operativo de los agentes federales en el momento en que fue detenida y trasladada, posteriormente, a un hospital.

Un testigo que estaba en la tienda de productos de construcción grabó en video a una mujer que estaba gritando cuando fue arrestada por los agentes de ICE, pese a que la víctima se identificó como ciudadana estadounidense.

“¡Suéltenme! Soy estadounidense, nací aquí. Me llamo Rachel Simon. Soy ciudadana estadounidense, nací aquí. Por favor”, expresó la mujer en el momento en que era detenida y suplicaba que alguien se comunicara con su familia y con un abogado.

Aunque todavía no se sabe con certeza el motivo por el que ocurrió el arresto, varios activistas aseguraron que la mujer es parte de HILL Network, un grupo comunitario de defensa de los inmigrantes y que se encontraba vigilando esa zona.

“Ella acude ahí para proteger a los jornaleros. Está en ese lugar dos veces por semana”, expresó Quetzal, una organizadora comunitaria.

En las redes sociales, el grupo HILL Network dijo que una mujer de nombre Rachel S. sufrió algunas heridas cuando fue detenida por agentes federales en el mismo Home Depot y posteriormente fue trasladada al Cedars Sinaí Hospital, en Marina del Rey.

Unas horas después, manifestantes acudieron al hospital para exigir respuestas por la detención de la mujer. En un comunicado, el hospital confirmó la presencia de agentes federales después de estar en un negocio cercano, sin proporcionar más detalles sobre el motivo.

“Sabemos que agentes federales fueron vistos en el Cedars Sinaí Marina del Rey Hospital tras una actividad en un negocio cercano. No podemos comentar sobre la atención al paciente debido a las leyes de privacidad estatales y federales“, dijo el hospital en un comunicado.

Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) estuvieron en el Home Depot y el departamento dijo que acudieron por informes de hombres enmascarados, pero se retiraron después de confirmar que se trataba de agentes federales.

En el lugar estaba un jornalero, quien pidió ser identificado como Pedro. El jornalero mencionó que estaba en Home Depot cuando vio llegar cinco camionetas con unos 20 agentes federales, quienes arrestaron a ocho personas.

El testimonio de Pedro fue compartido sobre las preocupaciones que han expresado líderes comunitarios, quienes dicen que operaciones como la que ocurrió en Ladera Heights tienen un impacto devastador en las familias.

“La gente necesita saber que estas son vidas reales, que tienen familias y que están destrozando familias a la mitad”, expresó la activista Quetzal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha proporcionado información relacionada con el operativo de las agencias federales de inmigración en Ladera Heights.

Hasta la mañana de este domingo se desconoce cuál es el estado de salud de la mujer arrestada por ICE en Ladera Heights, mientras que HILL Network aseguró que la mujer fue puesta en libertad y se desconoce si enfrentará cargos relacionados con el incidente en el Home Depot.

