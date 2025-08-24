‘¡La migra está aquí!’: ICE arresta a jornaleros en North Hollywood

Agentes federales de inmigración arrestaron a jornaleros que se encontraban la mañana de este viernes 22 de agosto en el estacionamiento de una tienda Home Depot en el área de North Hollywood.

Cuando los trabajadores fueron sorprendidos por los agentes, uno de los jornaleros intentó alertar a sus compañeros sobre la redada.

“¡La migra está aquí, la migra está aquí!”, gritaba el jornalero al resto de sus compañeros que se encontraban en el lugar.

Sigue leyendo: Grupo latino de derechos civiles pide a Home Depot que limite la presencia de ICE

Los agentes federales, uniformados y con el rostro cubierto, llegaron a bordo de camionetas que no estaban identificadas al estacionamiento del Home Depot ubicado en el 11600 de Sherman Way, en North Hollywood, con el presunto objetivo de detener a inmigrantes indocumentados.

“Esto es alarmante, porque sabemos que están atacando a nuestra comunidad, usando el perfil racial solamente porque quieren llenar su cuota, un número“, expresó la organizadora de la Red Nacional de Jornaleros, Loyda Alvarado.

Al percatarse de la presencia de los agentes federales de inmigración, los jornaleros intentaron escapar para no ser detenidos, según mostraron algunos videos grabados por activistas y por algunos de los trabajadores.

Sigue leyendo: Cuatro detenidos acusados por interferir en operativo de inmigración en Los Ángeles

De acuerdo con la Red Nacional de Jornaleros, al menos ocho trabajadores fueron arrestados por los agentes de ICE.

Hasta la mañana de este domingo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no había confirmado de forma oficial el operativo que se llevó a cabo en el Home Depot de North Hollywood.

“Cualquier persona huiría ante la amenaza de ser secuestrada por una persona que está tapada, por una persona que no se identifica, que no tiene ningún tipo de identificación de nombre y que tiene pistolas con las que los apunta, y ya les han disparado, como pasó recientemente”, dijo Alvarado.

Sigue leyendo: Confirman 37 arrestos en redadas de ICE en tiendas Home Depot de Los Ángeles

Testigos dijeron que uno de los jornaleros sufrió algunas heridas después de caer al pavimento cuando intentaba escapar de los agentes federales.

“Comenzaron a sacar armas, se enfrentaron a los jornaleros. Unos se echaron a correr y se pusieron a perseguirlos. Un compañero, un jornalero, se cayó y se abrió la cabeza“, mencionó Alex, uno de los activistas.

De acuerdo con Lázaro, jornalero que solicitó que no se revelara su nombre real, dijo que el trabajador lesionado en la cabeza también sufrió heridas en un brazo.

Sigue leyendo: Un incidente más de arresto de jornaleros en Home Depot de Los Ángeles

Lázaro también dijo que se trató del segundo operativo de inmigración que los agentes federales llevaron a cabo en el Home Depot de North Hollywood, después del que se llevó a cabo el 11 de agosto, cuando 20 jornaleros fueron arrestados.

El jornalero dijo que muchos de los trabajadores ya evitan acercarse a las tiendas Home Depot y prefieren buscar trabajo en otras áreas.

“Yo también vengo a esta esquina a buscar trabajo, pero como están las cosas, ahorita no voy a venir a ponerme en peligro, ¿verdad? Podría aconsejar que trabajen con los puros contactos que tengan, y si no hay trabajo, que no se desesperen”, recomendó Lázaro.

Sigue leyendo: Familia preocupada por salud de vendedora detenida por ICE en Hollywood

De acuerdo con los activistas, el operativo de este viernes en North Hollywood no fue el único que ocurrió en el área de Los Ángeles, pues también se registró uno en un Home Depot en Alhambra y en un negocio de lavado de autos en Pasadena.

Las redadas de ICE en el sur de California han dejado al menos a dos trabajadores muertos cuando intentaban escapar de los agentes federales. El más reciente ocurrió el 14 de agosto en Monrovia, cuando un jornalero guatemalteco falleció atropellado en la Autopista 210 al tratar de huir de una redada.

El primer caso ocurrió el 12 de julio, cuando murió Jaime Alanís García como consecuencia de las heridas que sufrió dos días antes durante las redadas de ICE en granjas de cannabis en el condado de Ventura.

Sigue leyendo: Retiran cargos graves contra empleados por defender a inmigrante en San Bernardino

Alanís García estuvo hospitalizado con soporte vital durante dos días por las lesiones que sufrió en el cuello, una fractura de cráneo y una arteria seccionada, tras caer de una altura de 30 pies.

Hasta el 1 de agosto, unos 56,600 inmigrantes habían sido detenidos por los agentes de ICE desde que Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero para un segundo mandato, según la cadena NBC, con datos públicos e internos de ICE, así como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Alrededor del 29% de los detenidos tenían condenas penales; el 24.7% tenía cargos penales pendientes; el 46.8% se encontraba como infractor de inmigración, y el 11.9% había acelerado su deportación.

Sigue leyendo:

· Protesta por la detención de estudiante de Los Ángeles por parte de ICE

· Veterano hispano demanda al gobierno por arresto de ICE en Ventura

· Inmigrantes en Long Beach reciben mayor respaldo frente a las redadas